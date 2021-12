Redaktion 16.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Wachstumsmarkt Cyber-Policen Wie Makler Cyber-Gefahren richtig einordnen

Was unterscheidet einen Hacker-Angriff von einem Hacker-Einbruch? Und was leistet eine Cyber-Versicherung etwa beim Klau von Daten. Stephan Lindner, Experte für Cyber-Risiken bei Markel International und Trainer der Deutschen Makler Akademie (DMA), klärt in seinem Gastbeitrag auf.