Im Jahr 2025 bestätigt sich eindrucksvoll ein Trend, der sich bereits in den Quartalen zuvor abzeichnete: Der Finanzsektor ist weltweit der am besten performende Sektor an den Aktienmärkten. Während andere Branchen mit zyklischen Schwankungen, regulatorischen Unsicherheiten, nur partieller Orientierung an Aktionärswertschöpfung und Bewertungsrisiken zu kämpfen haben, überzeugt der Finanzsektor durch eine Mischung aus solider Ertragskraft, attraktiver Bewertung und hoher Aktionärsorientierung. Nach unserer Einschätzung spricht vieles dafür, dass diese Führungsrolle auch in den kommenden Jahren Bestand haben könnte.

Attraktive Bewertung als Fundament

Ein zentrales Argument für die nachhaltige Stärke des Sektors liegt in der weiterhin moderaten Bewertung. Sowohl auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als auch im Verhältnis von Preis zu Buchwert bleibt der Finanzsektor trotz der starken Kursentwicklung im relativen Vergleich zu seiner Historie wie auch zum breiten Aktienmarkt günstig. Während Technologiewerte vielfach mit Bewertungsaufschlägen gehandelt werden, bietet der Finanzsektor Investoren die seltene Kombination aus Wachstumspotenzial und Bewertungsdisziplin.

Hohe Ausschüttungen stärken die Attraktivität

Hinzu kommt die überdurchschnittliche Aktionärsfreundlichkeit: Banken und Versicherer weltweit zeichnen sich durch substanzielle Dividendenrenditen sowie umfangreiche Aktienrückkaufprogramme aus. Diese Kapitalrückführungen an die Anteilseigner werden nach unserer Einschätzung nicht nur 2025, sondern auch in den kommenden Jahren auf hohem Niveau fortgesetzt. Damit bieten Finanzwerte nicht nur Kurschancen, sondern auch laufende Erträge – ein wichtiges Argument gerade in einem Umfeld, in dem viele Investoren auf stabile Cashflows achten.

Vielfältige Wachstumstreiber

Auch auf der operativen Seite zeigt sich der Sektor robust. Auf der Zinsseite hat sich das Niveau global stabilisiert, was den klassischen Zinsmargen-Geschäften der Banken eine solide Grundlage verschafft. Parallel wächst das Gebühren- und Provisionsgeschäft, etwa im Zahlungsverkehr, in der Vermögensverwaltung oder in der Beratung. Besonders dynamisch entwickelt sich das kapitalmarktnahe Geschäft in den USA: Emissionsvolumen, Handelsaktivitäten und Beratungsmandate liegen auf einem hervorragenden Niveau und stützen die Ertragslage der führenden Investmentbanken.

Das Kreditwachstum zeigt sich dabei moderat, aber solide. Unternehmen und private Haushalte nutzen die wirtschaftliche Stabilität, um Investitionen und Konsum aufrechtzuerhalten, ohne dass sich exzessive Risiken in den Bilanzen aufbauen. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die solide Kapitalisierung der Institute: Nach Jahren strenger Regulierung und vorsichtiger Kapitalpolitik verfügen Banken weltweit über robuste Kernkapitalquoten und Verschuldungsrelationen. Das stärkt die Resilienz gegenüber potenziellen Schocks und schafft Vertrauen bei Investoren.

Disziplinierte Kapitalallokation

Bemerkenswert ist, dass trotz der ausgezeichneten Sektorperformance bislang kein übermäßiger Überschwang in der Kapitalallokation erkennbar ist. Insbesondere bankeigene Fusionen und Übernahmen (M&A) werden mit Augenmaß verfolgt. Statt riskante Expansionsstrategien einzugehen, konzentrieren sich viele Institute auf die Optimierung ihres Kerngeschäfts, Effizienzsteigerungen und digitale Transformation. Diese Besonnenheit trägt entscheidend dazu bei, dass die positiven Fundamentaldaten nicht durch spekulative Exzesse infrage gestellt werden.

Unsere Positionierung: Breit und fokussiert zugleich

Mit unserer langjährigen Expertise im Finanzsektor nutzen wir diese Chancen aktiv. Sowohl die von uns beratenen Multi-Asset-Fonds als auch globalen Aktienfonds sind breit im Finanzsektor investiert. Dabei soll von einer differenzierten Analyse, die sowohl die Ertragskraft einzelner Geschäftsmodelle als auch regionale Unterschiede berücksichtigt profitiert werden. Unsere gezielten Allokationsempfehlungen haben maßgeblich zur erfreulichen Performance der Castell Fonds beigetragen – und wir sind überzeugt, dass dieser Sektor auch künftig ein wesentlicher Performancebaustein bleiben wird.

Fazit

Der Finanzsektor vereint 2025 die seltene Mischung aus attraktiver Bewertung, hohen Ausschüttungen, robustem Wachstum und disziplinierter Unternehmensführung. Diese Kombination erklärt die führende Marktstellung und legt die Basis dafür, dass der Sektor auch in den kommenden Jahren an den Aktienmärkten überdurchschnittlich performen dürfte. Für Investoren bietet sich damit die Gelegenheit, von einem stabilen und zugleich dynamischen Sektor zu profitieren – ein Sektor, der in den Portfolios der Castell Fonds schon heute eine zentrale Rolle spielt.

