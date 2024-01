Die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 konnten im vergangenen Jahr einen Großteil des Rückgangs von 2022 wieder wettmachen. Die Begeisterung für künstliche Intelligenz stützte die Märkte, während die Tournee von Taylor Swift die Konjunktur in den USA ankurbelte.

Aktuell ist die Arbeitslosigkeit in den USA weiterhin sehr niedrig. Außerdem sind die Verbraucher nach wie vor in Konsumlaune. Diese Tatsachen erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung und lenken die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer wieder auf die Zinssätze.

Für Anleger besteht die Herausforderung im Jahr 2024 darin, den Übergang von einem robusten Wirtschaftswachstum und hohen Zinssätzen zu einem Umfeld mit gedämpfterer Konjunktur und sinkenden Renditen zu bewältigen.

Im Hinblick auf die Geldpolitik sind wir überzeugt, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden. Die Zinssätze der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der anderen bedeutenden Zentralbanken haben aus unserer Sicht ihren Höchststand erreicht. Die Gewinne im S&P 500 werden wieder wachsen und der Trend zum „Onshoring“ wird zunehmen – darüber hinaus bestehen geopolitische Risiken. Insgesamt sind wir der Meinung, dass Diversifizierung im Portfolio und eine qualitativ hochwertige Kernpositionierung weiterhin wichtig sind. Dennoch sollten ausgewählte Engagements in wichtigen Wachstumsbereichen und Marktsegmenten beigemischt sein, die von fiskalischer Unterstützung profitieren.

Ein gutes Umfeld für Anleihen

Die letzten zwei Jahre waren eine Herausforderung für Multi-Asset-Portfolios. Die Aktien- und Rentenmärkte kämpften mit einer steigenden Inflation und einem Anstieg der Leitzinsen. Dadurch stieg die Korrelation zwischen den Anlageklassen so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Aber das 60-40-Portfolio funktioniert weiterhin, es mussten lediglich die Renditen wieder auf ein normales Niveau kommen.

In der Vergangenheit haben hochwertige festverzinsliche Wertpapiere in den zwölf Monaten nach dem Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus der Fed positive Renditen erzielt. Der Höchststand der Zinssätze, die abnehmende Zinsvolatilität und das sich abschwächende Wirtschaftswachstum sind allesamt Parameter, die ein günstiges Umfeld für festverzinsliche Anlagen schaffen und unserer Meinung dazu beitragen, deren Diversifizierungsvorteile wiederherzustellen. Angesichts von 8 Billionen US-Dollar, die sich derzeit in Geldmarktfonds befinden, könnte es bald zu Nettozuflüssen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere kommen, da die nominalen Geldmarktrenditen sinken.

Risikoanlagen bieten Anlagechancen

Die US-Wirtschaft zeigt sich aktuell robust. Unser Basisszenario ist eine weiche Landung. Aber: Die Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum bleiben bestehen.

Für Anleger bleibt Qualität ein wichtiger Faktor. Zwar werden Qualitätsunternehmen in naher Zukunft wahrscheinlich hinterherhinken, da das geringere Zinsrisiko Wachstumswerte stärkt. Gesunde Bilanzen und starke Cashflows werden aber zukünftig wieder wichtiger, wenn die Sorgen über das Wirtschaftswachstum zunehmen.

Qualität und niedrige Volatilität spielen eine wichtige Rolle bei Kern-Investments. Im Falle einer weichen Landung könnten aber aufgrund niedrigerer Zinsen Risikoanlagen in den Vordergrund rücken. Das Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 kehrte im dritten Quartal 2023 mit einem Anstieg von 4,7 Prozent im Jahresvergleich in den positiven Bereich zurück.

Bevorstehende Zinssenkungen spalten das Kapitalmarktjahr 2024

Eine weiche Landung wird mit einer Phase gedämpften globalen Wirtschaftswachstums einhergehen, insbesondere in den entwickelten Märkten. Die Schätzungen für das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 gehen weit auseinander und liegen zwischen einem realen Plus von 1,9 Prozent und 2,8 Prozent.

Wir erwarten, dass die Europäische Zentralbank innerhalb der Industrieländer bei der Senkung der Leitzinsen vorangeht. Es ist durchaus realistisch, dass sie schon im ersten Quartal 2024 damit beginnt. In den drei Monaten vor einer neuen Runde geldpolitischer Lockerungen kommt es bei globalen Aktien in der Regel zu Kursverlusten, da die Märkte die Erwartungen eines langsameren Wirtschaftswachstums einpreisen. Infolgedessen gestalten sich die erste und zweite Jahreshälfte 2024 unterschiedlich: ein langsameres globales Wirtschaftswachstum und eine schwächere Marktperformance in der ersten Jahreshälfte und ein besseres weltweites Wachstum verbunden mit einer stärkeren Performance in den zweiten sechs Monaten.

KI-Disruption entlang der Wertschöpfungskette

Die Einführung von KI wird sich beschleunigen und die zunehmende Datennutzung im Laufe der Zeit alle Branchen durchdringen. Während ChatGPT und die frühen Formen der generativen KI im vergangenen Jahr weltweit Aufsehen erregten, liegen die wahren Chancen in den kommerziellen Anwendungen von KI-Modellen und den Branchen, die in den kommenden Jahrzehnten von ihrer Einführung profitieren werden.

Aus der Marktperspektive war 2023 ein hervorragendes Jahr für Halbleiter, wobei sich die erste Phase der KI-Einführung auf den Ausbau von Rechenressourcen konzentrierte. Rechenleistung bleibt weiterhin wichtig. Wir glauben aber, dass es deutlich mehr Nutznießer von KI geben wird, wenn sich die Monetarisierung der Technologie entlang der Wertschöpfungskette verbessert.

In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, sind Innovation und Wandel stetige Begleiter. Wir sind der Meinung, dass sich das Tempo dieses Wandels beschleunigt hat. Es bleibt spannend, welche Fortschritte im Bereich KI im kommenden Jahr gemacht werden.

Über die Autoren:

Jon Maier ist Investmentchef der Anlagegesellschaft Global X, bei der auch Michelle Cluver als Portfoliostrategin tätig ist.