Wachwechsel beim Skandia Global Equity Fonds

Die australische Vermögensverwaltung Five Oceans soll den 350 Millionen Dollar umfassenden Skandia-Fonds ähnlich führen wie den eigenen Five Oceans World Fonds. Dieser hat seit seiner Auflegung 2006 den MSCI World Index im Schnitt um 5 Prozent pro Jahr geschlagen.Die Fondsmanager von Five Oceans setzen auf ein gestreutes Portfolio in unterschiedlichen Sektoren und mit verschiedenen Anlagestilen.