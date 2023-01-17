Finanzexperte Jan Viebig
Wertet der US-Dollar in diesem Jahr ab?
Mit einem Handelsvolumen von 6,6 Billionen US-Dollar täglich ist der Devisenmarkt der größte Finanzmarkt der Welt. 24 Stunden am Tag tauschen Akteure rund um den Globus eine Währung gegen die andere. Die Motive dafür sind genauso vielfältig wie die Beteiligten. Ein Gastbeitrag von Oddo-Investmentchef Jan Viebig.
Währungsveränderungen sind schwer zu prognostizieren. Es gibt jedoch einige Indikatoren, die dabei helfen, die langfristige Richtung eines Währungspaares zu identifizieren.