10.03.2014

Währungsabfall Ghanaer machen hexende Zwerge verantwortlich

Seit der US-Dollar gestiegen ist, beten Pfarrer in Accra jeden Abend dafür, dass ihre eigene schwache Währung wieder steigt. „Ich befehle die Wiederauferstehung des Cedi! Im Namen Jesu!", rief der evangelikale Pfarrer Nicholas Duncan-Williams vor kurzem vor seiner riesigen Gemeinde in der „Action Chapel". Dann sprach er den Teufel an: „Nimm deine Finger von der Zentralbank!"