Anleger, die ETFs mit US-amerikanischen Aktien im Depot haben, erleben derzeit eine frustrierende Situation: Nach dem Einbruch des Aktienmarktes im Frühling laufen US-Titel aktuell wieder solide. Doch in den Depots deutscher Anleger kommt die positive Wertentwicklung nicht an. Der Grund dafür: Währungsverluste durch die derzeitige Dollar-Schwäche. Ein Phänomen, das nicht nur bei börsengehandelten Indexfonds mit Fokus auf US-Aktien, sondern auch bei Welt-ETFs wie dem MSCI World deutlich zu spüren ist. Denn: Mehr als 70 Prozent des Portfolios entfallen hier auf US-Titel.

Wenn die Währung die Rendite auffrisst

Wie groß die Währungsverluste sind, zeigt ein Vergleich: Während der beliebte iShares Core MSCI World ETF in US-Dollar 2025 bislang ein Plus von knapp 12 Prozent verzeichnete, stehen Euro-Anleger bei einem leichten Minus von 0,8 Prozent (Stand: 25.07.2025). Der Invesco S&P 500 ETF, einer der größten börsengehandelten Indexfonds auf das US-Börsenbarometer, liegt im laufenden Jahr in US-Dollar 8,8 Prozent im Plus. Für Euro-Anleger steht im selben Zeitraum dagegen ein Minus von 3,6 Prozent zu Buche.

Erklären lässt sich das wie folgt: Schwächelt der US-Dollar gegenüber dem Euro, verlieren US-Aktien – in Euro gerechnet – an Wert. Dabei spielt es keine Rolle, ob der ETF selbst in Euro oder Dollar notiert ist. Entscheidend sind allein die Währungen der enthaltenen Aktien.

Aktuell steht der Euro bei einem Kurs von 1,17 US-Dollar. Einige Experten, wie die der Deutschen Bank, rechnen perspektivisch sogar mit einem Euro-Kurs von 1,30 US-Dollar. Damit würden die Währungsverluste für Euro-Anleger weiter steigen.

Währungsgesicherte ETFs als Rettungsanker?

Für dieses Problem gibt es eine scheinbar elegante Lösung: währungsgesicherte ETFs, auch „hedged ETFs“ genannt. Diese Produkte neutralisieren Wechselkursschwankungen durch Termingeschäfte und ermöglichen es Anlegern, besser an der Wertentwicklung der Aktien teilzuhaben – ohne Währungsverzerrung.

Die Wirkung der hedged ETFs zeigt sich am besten anhand von Beispielen: Der iShares S&P 500 Swap ETF mit Euro-Absicherung verzeichnete 2025 bislang ein Plus von über 7,7 Prozent. Die ungesicherte Variante? Ein Minus von 3,6 Prozent – bei identischen Aktien im Portfolio.

Ein ähnliches Bild liefert der Vergleich beim Tech-Index Nasdaq 100: Anleger der Euro-Hedged-Variante des Invesco EQQQ Nasdaq-100 konnten sich im laufenden Jahr über ein Plus von knapp 9,6 Prozent freuen. Anleger der ungesicherten Nasdaq-Variante kamen dagegen auf ein Minus von mehr als 2 Prozent.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Fast genauso groß sind die Unterschiede bei ETFs auf Weltindizes wie den MSCI World. So kommt der beste Euro-währungsgesicherte ETF auf den MSCI World 2025 auf ein Plus von 8,4 Prozent, während die beste ungesicherte Variante bei -0,5 Prozent liegt.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Die versteckten Kosten der Sicherheit

Doch die Absicherung hat ihren Preis. Zwar weisen viele währungsgesicherte ETFs nominell nicht unbedingt höhere Gebühren auf, aber die wahren Kosten entstehen durch das Zinsdifferenzgeschäft. Liegen die Geldmarktzinsen in den USA beispielsweise bei 5 Prozent und in der Eurozone bei 3 Prozent, kostet die Absicherung 2 Prozentpunkte Rendite pro Jahr.

Zudem funktioniert die Absicherung wie eine Einbahnstraße: Anleger, die sich gegen einen schwachen Dollar schützen, verzichten gleichzeitig auf mögliche Währungsgewinne, sollte der Greenback wieder erstarken. Die gängige monatliche oder vierteljährliche Anpassung der Absicherung kann außerdem zu ungünstigen Timing-Effekten führen, da sich das Fondsvermögen zwischen den Anpassungen durch Kursbewegungen oder Zu- und Abflüsse verändern kann und die Absicherung dann immer nur für einen Teil des Fondsvermögens gilt.

Die längerfristigen Auswirkungen der Währungsabsicherung zeigt wieder ein Vergleich: Während die Standard-Variante des MSCI World in fünf Jahren um 92,8 Prozent zulegte, stieg die abgesicherte Version nur um 81 Prozent – ein Unterschied von über 10 Prozentpunkten. Auch bei den ETFs auf den S&P 500 oder den Nasdaq 100 haben die ungesicherten Pendants im Performancevergleich über drei, fünf und zehn Jahre in der Regel die Nase vorne.

Für wen sich die Absicherung lohnt

Bei Aktien-ETFs ist bei der Entscheidung für oder gegen eine Absicherung Fingerspitzengefühl gefragt. Die Absicherung macht vor allem dann Sinn, wenn:

Der Anlagehorizont überschaubar ist (unter fünf Jahre).

Die Sorge vor Währungsschwankungen groß ist.

Ein konkreter Kapitalbedarf in Euro zu einem bestimmten Zeitpunkt besteht.

Ansonsten raten Experten eher zur Gelassenheit. Da der Anlagehorizont bei Aktien-ETFs in der Regel länger ist, können Anleger Wechselkursschwankungen einfach aussitzen.

Anders sieht es bei Anleihen-ETFs aus. Hier wirken Wechselkursverluste wie ein zusätzliches Risiko – etwas, das Anleger bei vermeintlich sicheren Investments eigentlich vermeiden möchten. Zudem sind die Renditen und Schwankungen von Anleihen tendenziell viel niedriger, sodass Wechselkursschwankungen einen deutlich größeren Einfluss auf die Gesamtrendite haben. Besonders bei kurzlaufenden Anleihen und einer sicherheitsorientierten Strategie kann eine Absicherung hier empfehlenswert sein. Anleger sollten aber auf jeden Fall die Kosten im Blick behalten, da die Zinsdifferenz sich hier noch stärker auswirkt als bei Aktien.

Gezielt einsetzen statt flächendeckend absichern

Währungsgesicherte ETFs sind damit weder Allheilmittel noch überflüssiger Luxus. Vielmehr sollten sie als Werkzeug verstanden und als solches gezielt und überlegt eingesetzt werden. Bei einem langfristigen Anlagehorizont von zehn Jahren und mehr gleichen sich Währungsschwankungen erfahrungsgemäß aus. Wer jetzt überstürzt auf gehedgte Produkte umschichtet, realisiert eventuell Verluste und verpasst eine mögliche Dollar-Erholung.

Stattdessen können Anleger die neue Situation nutzen, um die eigene Strategie zu überprüfen: Passt die hohe US-Gewichtung noch zum persönlichen Risikoprofil? Oder lohnt es sich möglicherweise, den Euro-Anteil im Portfolio zu erhöhen, um künftigen Wechselkursschwankungen gelassener begegnen zu können?