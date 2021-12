Wäsche, Wesir, Weltreise Das sind unsere Medien des Monats September

Verlag: Schäffer / Poeschel; Preis: 99,95 Euro (660 Seiten); ISBN: 978-3-7910-4102-5

Nachschlagewerk für Rechtsexperten

Achim Diergarten / Ulrich Fraulob „Geldwäsche“

Recht: In den letzten Jahren hat der Gesetzgeber die Vorschriften zur Geldwäscheprävention verschärft und den Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Das novellierte Geldwäschegesetz (GwG) setzt nun die vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht um. Alles, was Finanzrechtsexperten und solche, die es werden wollen, über die neuen, verschärften Vorschriften wissen müssen, finden sie auf knapp 700 Seiten des Ratgebers der Rechtsexperten Achim Diergarten und Ulrich Fraulob. Die beiden Autoren informieren unter anderem über die Senkung der Bargeldschwellenwerte, das Identifizierungsverfahren für Vertragspartner, das Register zur Geschäftspartneranalyse, die Sanktionen, Prangervorschriften und vieles mehr. Ergänzt werden die Informationen durch aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der deutschen Finanzaufsicht Bafin. Ein unverzichtbares Nachschlagewerk, das für Laien zwar wohl etwas mühsam zu lesen ist, das in Rechtsabteilungen aber nicht fehlen darf.

Verlag: FBV; Preis: 24,99 Euro (240 Seiten); ISBN: 978-3-95972-228-5

Neun Stufen zum Spitzenberater

Marcus Renziehausen „Als Finanzberater an die Spitze“

Ratgeber: Siebenstelliger Jahresumsatz ohne 60-Stunden- und Sieben-Tage-Woche – das geht. Wie, erklärt Marcus Renziehausen in seinem Buch. Der Betriebswirt, Unternehmer und selbst ehemaliger Finanzberater hat eine Neun-Stufen-Strategie entworfen, angefangen bei der Ausformulierung des Langzeitziels, der Identifizierung der passenden Kernkundschaft und der Analyse der eigenen Beratungskompetenz bis hin zum Finden der richtigen Mitarbeiter und der Zusammenstellung eines Hochleistungsteams. Mithilfe von Übungen sollen die Leser lernen, wie sie ihr eigenes Expertennetzwerk aufbauen, das Offline- und Online-Marketing sinnvoll einsetzen und die richtigen Mitarbeiter finden und langfristig motivieren.

Verlag: Gabal; Preis: 19,90 Euro (144 Seiten); ISBN: 978-3-86936-869-6

Anleitung zum Glücklichsein

Tobias Beck „Unbox your Life!“

Motivation: Miesepeter, Alles-schlecht-Macher, Montags-Hasser – alle von uns kennen wohl solche Menschen, die in der Lage sind, ihren Mitmenschen auch die beste Laune zu verderben und ihren Kollegen das letzte Quäntchen Motivation zu rauben. „Bewohner“, so bezeichnet Tobias Beck diesen Menschenschlag. In seinem Buch erklärt der Motivations-Coach und Hochschuldozent, wie man mit solchen Menschen umgeht und was man beachten muss, um nicht selbst zu einem von ihnen zu werden. Beck beschreibt unter anderem, wie er selbst auf bestem Weg war, zu einem „Bewohner“ zu werden, und wie er seine Passion fand, und berichtet von faszinierenden Menschen, die ihn auf seinem Weg zum Glücklichsein begleiteten.