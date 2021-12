Redaktion 30.10.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Waffen werden knapp

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl am 3. November erleben Schusswaffen in den USA einen Absatzboom. Ähnlich wie Al Rothweiler, Eigentümer des Waffenshops Mid America Arms in St. Louis/Missouri, verzeichnen auch andere Anbieter eine erhöhte Nachfrage. Laut einem Bericht des "Spiegel" hat US-Einzelhändler Walmart Waffen und Munition aus Sicherheitsgründen vorübergehend aus den Regalen genommen, verkauft sie dennoch auf Anfrage.