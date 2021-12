6 Trends und Empfehlungen Was die Parteien bei Krankenversicherung, Rente und Altersvorsorge planen

Alle großen Parteien äußern sich in ihren Wahlprogrammen auch zu Versicherungsthemen. Die Kommunikationsagentur Instinctif Partners hat die Positionen miteinander verglichen, parteienübergreifende Trends ausgemacht und Empfehlungen formuliert. Wohin die Reise bei Altersvorsorge & Co. geht – und was Versicherer und Vermittler dringend tun sollten.