„Wahrscheinlichkeit zwischen 10 und 15 %“ 5 Gold-Experten: Das müsste passieren, damit der Goldpreis sinkt

Wachstumsraten in den großen Volkswirtschaften bestätigen sich, keine Destabilisierung der Eurozone, guter Start der französischen Regierung - diese Entwicklungen könnten zu sinkenden Goldpreisen führen. Auch bei eher niedrigen Volatilitäten an den internationalen Finanzmärkten wäre Gold als Angstwährung nicht so gefragt.

Ein klar definiertes Szenario habe ich eigentlich nicht. Ich rechne aber mit leicht steigenden Goldpreisen zum Jahresende in Richtung 1.400 US-Dollar.