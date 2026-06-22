Schon vor dem spektakulären Börsendebüt von SpaceX warnten kritische Anleger vor einer möglichen Blasenbildung. Michael Wittek hingegen sieht die Lage entspannt.

Der Weltraum- und KI-Firma ist nicht nur der größte Börsengang aller Zeiten gelungen. Der Aktienkurs schloss am ersten Handelstag zudem fast 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Damit stieg der Wert von SpaceX um weitere rund 340 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Siemens, das derzeit größte und wertvollste Unternehmen im Dax, kommt auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 250 Milliarden Dollar.

Elon Musk hat es einmal mehr geschafft, die Anleger mit seinen Visionen zu begeistern. Ob es SpaceX allerdings in absehbarer Zeit tatsächlich gelingen wird, den Mond zu besiedeln und KI-Rechenzentren im Weltall zu betreiben, steht auf einem anderen Blatt.

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Doch damit nicht genug. Mit Anthropic und OpenAI stehen zwei weitere IPOs im Wert von jeweils einer Billion Dollar mit KI-Fantasie in den Startlöchern. Auch die bereits börsennotierten Hyperscaler Google-Mutter Alphabet und Facebook-Betreiber Meta wollen an den Finanzmärkten Dutzende Milliarden Dollar für den Ausbau ihrer KI-Rechenzentren einsammeln. Da kann einem schon schwindelig werden.

An der Wall Street steht jedoch offensichtlich ausreichend Liquidität zur Verfügung, um den Kapitalbedarf von SpaceX und Co. zu decken. Zwar warnen kritische Stimmen davor, dass sich, ähnlich wie zur Jahrtausendwende, eine Blase bilden könnte. Tatsächlich sind die Bewertungen vor allem in den USA als mindestens ambitioniert zu bezeichnen.

Doch erstens sind sie das schon länger. Und außerdem arbeiten die gehypten Aktiengesellschaften heute hochprofitabel – im Gegensatz zu den Nullerjahren, in denen rote Zahlen die Regel waren. Und drittens sind die Bewertungen in den USA nicht erst seit dem IPO von SpaceX hoch. Bislang hat das die Anleger jedoch nicht davon abgehalten, auf den rasenden KI-Zug aufzuspringen.

Preise steigen (zu) stark

Die Bären weisen gerne darauf hin, dass die steigenden Zinsen die Rally an den US-Börsen gefährden könnten. Tatsächlich rentieren US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren schon wieder mit circa 4,5 Prozent. Und zumindest kurzfristig ist kaum Entwarnung in Sicht. Im Mai ist die Inflation in den Vereinigten Staaten auf 4,2 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen.

Die mittlerweile (zu) hohe Teuerungsrate dürfte es der amerikanischen Notenbank Fed schwer machen, die Leitzinsen in absehbarer Zeit zu senken. Dies hatten die Anleger noch vor dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran erwartet. Die Terminmärkte signalisieren erst für die Fed-Sitzungen im Oktober beziehungsweise Dezember eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit für eine Lockerung der amerikanischen Geldpolitik. Möglicherweise besteht dafür sogar noch länger kein Spielraum.

Keine Angst vor steigenden Zinsen

Solange der Investitionsboom im Bereich KI anhält, ist es jedoch durchaus möglich, dass die Zinsen und die Aktienkurse gleichzeitig weiter zulegen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Zinsanstieg nicht zu steil verläuft. Außerdem gilt es zu bedenken, dass sich die Korrelationen der Vergangenheit abgeschwächt haben. Zum Beispiel beim Gold.

Das Edelmetall hat bis Ende Februar eine jahrelange Rally hingelegt, obwohl die Preise und Zinsen zwischenzeitlich haussiert hatten. Wahrscheinlich waren nicht die gestiegenen Zinsen für die jüngsten Gewinnmitnahmen beim Gold verantwortlich, sondern der Liquiditätsbedarf verschiedener Staaten zur Verteidigung und Stabilisierung ihrer Währungen.

Die Korrelation zwischen Tech-Werten und Bitcoin besteht schon lange nicht mehr. Eigentlich stuften Anleger die größte und älteste Kryptowährung als Technologie-Investment ein. Doch während der Nasdaq 100 auf Rekordniveau notiert, hat sich der Kurs des Bitcoins seit dem Hoch im September des vergangenen Jahres in etwa halbiert.

Schließlich setzen die Anleger derzeit darauf, dass sich der Konflikt im Nahen Osten dauerhaft beruhigt und die Straße von Hormus wieder sicher sowie gebührenfrei befahrbar ist. Dies spiegelt sich im zuletzt wieder gesunkenen Ölpreis wider. Ein Fass der Sorte WTI kostet inzwischen rund 30 Prozent weniger als beim Preishoch kurz nach Beginn des Kriegs in der Golfregion.

Sollte sich die Lage am Persischen Golf tatsächlich nachhaltig entspannen, dürfte der Ölpreis weiter sinken. Damit würde auch der Inflationsdruck nachlassen, was eine weitere Unterstützung für US-Technologiewerte bedeuten würde. Dennoch gilt wie immer: Eine breit aufgestellte Vermögensallokation bietet das beste Chance-Risiko-Verhältnis.