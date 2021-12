Bloomberg 10.04.2014 Lesedauer: 2 Minuten

Wall Street legt zu Fed dämpft Sorgen zu baldigem Zinsanstieg

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zerstreute Sorgen, dass es zu einem sehr baldigen Zinsanstieg komme. Daraufhin stiegen die Kurse an der Wall Street am gestrigen Mittwoch an.