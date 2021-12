Redaktion 19.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

Wall Street und Londoner City Die schlecht bezahltesten Jobs

Bei der Deutschen Bank und Co. arbeiten und einen dicken Scheck einkassieren. Diese Vorstellung entspricht nicht immer der Realität - "Efinancialcareers" hat die fünf schlecht bezahltesten Jobs an der Wall Street und in der Londoner City ausfindig gemacht.