Wallberg verwaltet seine Fonds selbst

Der Salzburger Vermögensverwalter Wallberg Kapital ist mit einer eigenen Fondsgesellschaft am Markt: Das Tochterunternehmen Wallberg Invest hat ihren Betrieb in Luxemburg aufgenommen. Sie übernimmt künftig die Verwaltung der Wallberg-Fonds Manager Select (WKN: 937470), Real Estate (WKN: A0M1Y7) und Dividenden-Strategie Global (WKN: A0M84W).Außerdem ist Wallberg Invest für die Verwaltung der sieben Rohstofffonds aus der Reihe Stabilitas zuständig. Deren Portfolios werden vom Augsburger Fondsberater ERA Resources von Geschäftsführer Werner Ullmann gemanagt.Alle zehn Fonds wurden bisher von IP Concept Fund Management verwaltet. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der DZ Bank International, die über ihre Tochtergesellschaft EG-Bank auch an der Wallberg Invest beteiligt ist (19 Prozent).