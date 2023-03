Sterbegeld und Risikoleben Versicherer Dela setzt mit neuer Spitze auf digitalen Vertrieb

Führungswechsel beim Lebensversicherer Dela, der hierzulande als Zweigniederlassung einer niederländischen Kooperative aktiv ist: Walter Capellmann zieht sich in den kommenden Monaten aus dem operativen Geschäft zurück. Er hatte den Versicherer aus Eindhoven vor fünf Jahren an den deutschen Maklermarkt geführt.

Hierzulande gehört die Dela heute zu den beliebtesten Anbietern von Sterbegeld- und Risikolebensversicherungen: Laut einem Ranking der Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema zählt der aus den Niederlanden stammende Lebensversicherer in diesen Segmenten jeweils zu den drei Top-Anbietern für deutsche Versicherungsmakler.

Spezielle Produkte zur Vorsorge für Hinterbliebene

Seine speziellen Produkte zur Vorsorge für Hinterbliebene bietet der Marktführer in den Niederlanden auch noch in Belgien an. In der Summe zählt der Versicherer mehr als 5 Millionen Mitglieder und Kunden. In seinem Heimatmarkt bietet das Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auch Dienstleistungen für Bestattungen an.

Auf diesen Geschäftsbereich hat der ebenfalls aus den Niederlanden stammende Mitbewerber Monuta sogar seinen Schwerpunkt gelegt. Man wollte die Themen Bestattung und die Versicherung der damit verbundenen Kosten seit 2007 auch hierzulande miteinander verknüpfen. Doch im vorigen Jahr zog sich Monuta aus Deutschland zurück; Kundenbestand und Düsseldorfer Niederlassung übernahm die Dela.

Erfahrung in Marketing und Vertrieb für Versicherungen

Hierzulande konzentriere man sich nun auf das reine Versicherungsgeschäft. Denn: „Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern haben wir es geschafft, die Auseinandersetzung mit dem Todesfallrisiko und dessen Folgen für Hinterbliebene in der Vorsorgeberatung zu verankern“, resümiert Capellmann. „Die frühzeitige Klärung zentraler Vorsorgethemen leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.“

Daniel Pytiak © DELA Lebensversicherungen

Sein Nachfolger als neuer Dela-Hauptbevollmächtigter in Deutschland ist Edwin Brouwers, der bereits seit Oktober 2021 mit ihm die Geschäfte von Düsseldorf aus leitet. Seit einem Monat ist außerdem Daniel Pytiak dabei – in der neu geschaffenen Position des Chief Commercial Officer des Lebensversicherers.

„Mit Daniel haben wir einen Experten für die Dela gewonnen, der über langjährige Erfahrungen im Marketing und Vertrieb für Versicherungen verfügt – klassisch wie digital“, erklärt Brouwers. „Gemeinsam wollen wir insbesondere die Chancen der digitalen Transformation im Versicherungsgeschäft weiter ausschöpfen.“

„Leistungen für Vertriebspartner weiterentwickeln“

Das Ziel sei es, die „Leistungen und Services im Sinne unserer Kunden und Vertriebspartner weiterentwickeln“. Zum erweiterten Führungsteam gehören künftig auch der für den Versicherungsbetrieb und Service verantwortliche Bastian Böhner und der für die Bereiche IT und Prozesse zuständige Sander Radstaake.