Schweizer Wandelanleihespezialist Fisch Asset Management erweitert Geschäftsleitung

Der Schweizer Fondsanbieter Fisch Asset Management erweitert die Geschäftsleitung. Zum 1. März rücken mit Stephanie Zwick, Thomas Rutz, Kyle Kloc und Torsten von Bartenwerffer die Leiter der vier Investment-Segmente Wandelanleihen, Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, Unternehmensanleihen aus Industrieländern sowie Multi Asset/Absolute Return ins Führungsgremium auf.

Derzeit besteht die Geschäftsleitung von Fisch AM aus fünf Personen: Neben Juerg Sturzenegger als Vorsitzendem sind dies Hanspeter Diem (Vertrieb), Angela Eder (Produkte), Vladimir Khmyrov (Technologie) und Meno Stroemer (Portfolio-Management).



Die vier oben genannten Neuen im Führungsgremium folgen auf Stroemer, der das Portfolio-Management in den vergangenen zwei Jahren geleitet hat und im Lauf der zweiten Jahreshälfte aus persönlichen Gründen in die USA zurückkehren wird, wie es in einer Mitteilung heißt. Er werde Fisch weiterhin im Bereich Emerging-Markets-Anleihen unterstützen.

Zudem verlasse Angela Eder nach 16 Jahren das Unternehmen im zweiten Quartal. Den von ihr verantworteten Geschäftsbereich Produkte übernimmt Christoph Feusi, der von Vontobel Asset Management komme, wo er Mitglied der Geschäftsleitung war.

Das 1994 von Kurt und Pius Fisch in Zürich gegründete Unternehmen ist vor allem als Spezialist für Wandelanleihen bekannt. Das von Fisch AM insgesamt verwaltete Kundenvermögen beläuft sich nach Firmenangaben auf 11,2 Milliarden Euro.