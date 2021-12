Wandelanleihen-Fonds von Hauck & Aufhäuser: Anleihen mit Sahnehäubchen

Weber selbst befasst sich seit 1998 mit Wandelanleihen. Sein H&A-Fonds wurde am 26. Oktober 2009 fünf Jahre alt. Prompt ehrte ihn das Analysehaus Lipper als besten von insgesamt 27Wandelanleihenfonds über fünf Jahre bis Ende 2009. 27,9 Prozent Gewinn erreichte er in dieser Zeit, die Konkurrenz kam im Schnitt auf lediglich 22,8 Prozent.Turbulenzen gab es während der Finanzkrise 2008. Das lag jedoch weniger an der Qualität der Anleihen als am Markt: Niemand wollte handeln, also gab es auch keine Kurse.Grundlage für Webers Portfolio sind die Mitglieder aus dem Europa-Index Stoxx 600. Er jagt die Unternehmensdaten durch den Computer und erstellt pro Aktie zehn Kennzahlen, nach denen er die Kandidaten sortiert.Dazu gehören Informationen über Gewinnsituation, Finanzstärke, Umsatz, Bewertung. Anschließend prüft Weber persönlich, ob die Unternehmen seinen Qualitätsansprüchen genügen, ob es überhaupt Wandelanleihen gibt und wie diese bewertet sind.Im finalen Schritt konstruiert Weber das Portfolio, sodass keine Klumpen entstehen und das Gesamtrisiko und vor allem die Sensibilität gegenüber dem Aktienmarkt seinen Ansprüchen genügen. Weber: „Der Fonds soll sich maximal halb so stark bewegen wie ein Aktienportfolio.“Eine offizielle BenchmarkhatWeber zwar, nur beachtet er sie kaum. „Ich weiß, wie sie aussieht, will sie aber nicht abbilden. Wir verstehen uns als aktive Manager“, sagt der Experte.Was den Fonds ebenfalls von der Benchmark löst, sind die kleinen Freiheiten, die Weber genießt. So darf er in geringem Umfang auch Aktien oder normale Anleihen kaufen. Zudem konzentriert er sich zwar auf Europa, kann aber genauso gut auch unbegrenzt weltweite Papiere hinzunehmen. Der Fremdwährungsanteil darf jedoch zu keiner Zeitmehr als 10 Prozent des Portfolios ausmachen.