Oliver Gasser von Bantleon Convertible Experts über Wandelanleihen nach der Zinswende, typische Emittenten wie Alibaba und weshalb China-Tech trotz Risiken attraktiv bleibt.

„Wer Karriere machen will, kann es sich nicht leisten, wegen Kindern rauszugehen“

DAS INVESTMENT: Herr Gasser, im letzten Interview mit DAS INVESTMENT hatten Sie erwartet, dass die Zinswende die Kurse von Wandelanleihen deutlich nach oben treibt. Hat sich diese Prognose bestätigt?

Oliver Gasser: Ja, absolut. Die Phase von 24 Monaten nach dem Ende eines Zinserhöhungszyklus ist typischerweise ein sehr gutes Umfeld für Wandelanleihen. Die Fed hat im September 2024 aufgehört, die Zinsen zu erhöhen, was zu einer starken Performance letztes Jahr geführt hat: Wandelanleihen plus 22 Prozent, MSCI-World-Aktien plus 21 Prozent.

Was waren die Gründe für diese starke Performance?

Gasser: Die Konzentration der Wertentwicklung an den Aktienmärkten hat abgenommen. Bis 2024 hing die Performance stark an der Entwicklung der Magnificent Seven, also der großen Tech-Konzerne. In diesem Jahr haben sich Nebenwerte besser entwickelt als die Top-Tech-Aktien und im Wandelanleihenuniversum gibt es typischerweise einen großen Anteil an Nebenwerten – aktuell ungefähr 50 Prozent.

Können Sie Beispiele für typische Wandelanleihen-Emittenten nennen?

Gasser: In den USA sind das viele Versorgungsunternehmen. Bei Zinsen zwischen 4 und 5 Prozent plus Risikoaufschlag ist es für sie interessant, Wandelanleihen zu emittieren, weil dann ihre Zinslast niedriger ist. Typische Emittenten sind auch Wachstumsunternehmen, vor allem aus Asien. Alibaba beispielsweise kam 2024 erstmals in den Markt und hat inzwischen drei Anleihen platziert. Ein untypischer Emittent hingegen ist Rheinmetall.

Wie stark ist das Volumen an Neuemissionen gestiegen?

Gasser: Letztes Jahr wurden etwa 175 Milliarden US-Dollar Neuemissionen weltweit ausgegeben, zwei Drittel davon aus den USA. Im schwierigen Jahr 2022 waren es gerade mal 40 Milliarden.

Gibt es neben den hohen Zinsen in den USA noch andere Gründe für Unternehmen, Wandelanleihen herauszugeben?

Gasser: Für etablierte Unternehmen ist Zinskosten-Sparen der Hauptgrund. Für junge Unternehmen ist es der flexible Markt, der auch offen ist für neue Formen der Finanzierung. Krypto-Unternehmen sind ein gutes Beispiel, denen Banken vermutlich keine Kredite geben würden. Am Markt für High-Yield- oder Investment-Grade-Unternehmensanleihen hätten sie ebenfalls keine Chance. Auch Tesla hat Wandelanleihen emittiert, als es noch ein junges Wachstumsunternehmen war.

Ein wichtiger Punkt: Wandelanleihen brauchen kein offizielles Rating. Über 50 Prozent haben deshalb keins.

Wie gehen Sie bei der Auswahl von Wandelanleihen vor?

Gasser: Wir schauen drei Faktoren an: erstens die Kreditqualität des Unternehmens. Zweitens den Aktiencase – das ist fast der wichtigste Teil. Die Performance von Wandelanleihen ist zu 80 Prozent über die Aktienentwicklung getrieben, nicht über Kreditrisikoprämien oder Zinsbewegungen. So haben Wandelanleihen faktisch keine Zinssensitivität. Drittens die Analyse der Wandelanleihe selbst: Wie ist das Wandelrecht formuliert, ab wann und zu welchen Konditionen kann man wandeln?

Entwickelt sich die Aktie und entsprechend die Wandelanleihe entlang dem positiven Anlageszenario, wird die Anleihe über die Zeit gewandelt oder verkauft. Entwickelt sich die Aktie über die typische Laufzeit von drei bis fünf Jahren hingegen nicht wie erwartet, wird die Anleihe meist zurückgezahlt. Oder es gibt einen Ausfall. Interessanterweise gibt es das relativ wenig. Im Vergleich zum High-Yield-Markt haben wir niedrigere Ausfallraten, weil es oft jüngere Unternehmen sind, die noch keine überlastete Bilanz haben.

Sie wandeln die Anleihen aber kaum in Aktien?

Gasser: Richtig, wir wandeln sehr selten. Wir sind Wandelanleihen-Manager und halten deshalb kaum Aktien. Wenn die Anleihe gewandelt wird oder wir sie verkaufen, ist das Investment abgeschlossen. Dann suchen wir neue Anlagemöglichkeiten.

Das heißt, Sie müssen ständig nach neuen Emittenten suchen?

Gasser: Genau, und das ist ein Vorteil, weil wir regelmäßig neue Themen und Emittenten aufgreifen können. In der Corona-Pandemie mussten sich beispielsweise Kreuzfahrt-Unternehmen finanzieren. Kaum jemand wollte dort investieren, daher kamen sie sehr günstig an den Markt. China ist ein weiteres Beispiel – trotz Diskussionen über die Investierbarkeit hat der Markt sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt.

Es gibt aber auch Unternehmen, die wiederholt emittieren?

Gasser: Ja, Lufthansa zum Beispiel, die kürzlich eine fällige Anleihe frühzeitig refinanziert haben. Aber viele kommen nie an den Wandelanleihenmarkt zurück, weil sie wie Tesla und Nvidia inzwischen andere Finanzierungsmöglichkeiten haben, die attraktiver für sie sind.

Warum investieren Sie bei Bantleon Convertible Experts – im Gegensatz zu Ihrem Mutterhaus - nur in Wandelanleihen und nicht in klassische Unternehmens- oder Staatsanleihen?

Gasser: Weil es eine ganz andere Emittentenstruktur ist, eine einzigartige Kombination von Unternehmensanleihen und einer langjährigen Option. Staatsanleihen gibt es bei uns nicht. Auch Finanzinstitute emittieren fast keine Wandelanleihen mehr – höchstens in Spezialsituationen. Dort sind die Zwangswandler, die sogenannten Cocos, dominanter.

Es gibt schon eine Überschneidung zu einem typischen Unternehmensanleihen-Portfolio, ich schätze maximal ein Viertel. Viele Unternehmen geben nur Wandelanleihen aus, das macht einen großen Anteil aus.

Hat die erwartete Out-Performance gegenüber dem S&P 500 stattgefunden?

Gasser: Ja, das ist eingetreten. Das liegt auch daran, dass die Schwergewichte im S&P 500 viel ausmachen – und die haben wir bei Wandelanleihen nicht. Unser Universum umfasst etwa 500 Titel, also ein breit gestreutes Universum, das dieses Jahr stärker zugelegt hat als Apple und anderen Tech-Giganten.

Interessanterweise haben Wandelanleihen auch gegenüber den Small-Cap- und Mid-Cap-Indizes besser abgeschnitten. Der KI-Bereich hat bei uns etwa 6 Prozentpunkte der 20 Prozent Gesamtperformance ausgemacht. Das ist mehr als beim S&P 500.

Wie sieht es im Vergleich zu konventionellen Anleihen aus?

Gasser: Konventionelle Anleihen haben ein bisschen enttäuscht. Die Zinsen sind nicht so stark gesunken wie erwartet. So waren globale Wandelanleihen im Jahr 2025 mit Abstand das beste Anleihensegment. Die Segmente Bloomberg Global Agg mit 4,9 Prozent und Global High Yield mit 8,2 Prozent seit Jahresanfang hatten zwar eine höhere Verzinsung, aber konnten mit der Optionalität der Wandler nicht mithalten.

Sehen Sie geopolitische Risiken, die sich auf Wandelanleihen auswirken könnten?

Gasser: Regional muss man China beobachten. Ein potenzielles Risiko sehen wir bei chinesischen Tech-Unternehmen, deren weitere Entwicklung wir genau verfolgen. Wir schätzen die Lage in diesem Segment aktuell aber eher positiv ein und bleiben deshalb investiert. Andere Schwellenländer wie Venezuela sind kein Thema bei den Wandelanleihen.

Von den Sektoren her sind die aktuellen Unsicherheiten bei den Zollverhandlungen mit den USA aber weniger relevant, weil Pharmakonzerne wie Roche oder Novartis mit Top-Ratings keine Wandelanleihen emittieren. Das gilt auch für Luxus-Unternehmen oder etablierte Automobilhersteller. Der Vorteil an der Anlageklasse ist, dass solche Unsicherheiten durch die Struktur der Wandelanleihen abgefedert oder eliminiert werden können.

Die Ausfallrate bei Wandelanleihen ist deutlich niedriger als bei High-Yield-Unternehmensanleihen. Könnte sich das ändern?

Gasser: Wir haben derzeit eine Fälligkeitsmauer – viele Emissionen aus dem Jahr 2020 mit fünf Jahren Laufzeit sind ausgelaufen. Aber wir rechnen nicht mit einer steigenden Ausfallrate. Viele Unternehmen können sich aktuell relativ günstig refinanzieren, wenn es nötig ist.

Ein Beispiel für einen gescheiterten Case ist Beyond Meat. Deren Anleihe handelte lange bei zehn Cent pro Dollar bevor die Schulden jüngst umstrukturiert wurden. Aber dieser Ausfall ist eingepreist und hatte keinen großen Markt-Impact.

Gibt es eigentlich ETFs auf Wandelanleihen? Und wie bewerten Sie diese?

Gasser: Es gibt lediglich ein relevantes Produkt in Europa, einen ETF von SPDR auf globale Wandelanleihen. Dieser ist mit mehr als 2 Milliarden Euro auch relativ groß, aber für einen ETF relativ teuer. Die Gesamtkostenquote liegt über 50 Basispunkten. Unsere aktiven Wandelanleihenfonds kosten mit 50 bis 60 Basispunkten für die institutionellen Anteilsklassen kaum mehr. Zudem hat der ETF keine Nachhaltigkeits-Klassifizierung. Unsere aktiven Fonds hingegen haben alle eine Artikel-8-SFDR-Klassifizierung.