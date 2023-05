Unfallversicherung Wann eine Abkühlung im Pool als Arbeitsunfall gilt

Eine Abkühlung im Swimmingpool ist meist Privatvergnügen. Das gilt auch dann, wenn sich der Pool auf dem Firmengelände befindet. Anders sieht es jedoch aus, wenn der Chef im Hochsommer das Baden anordnet, damit die Beschäftigten danach weiterarbeiten können. Dann steht das Erfrischungsbad zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Arbeitskraft „in einem sachlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit“ und fällt unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Zu diesem Urteil kam das Sozialgericht (SG) München (Aktenzeichen: S 9 U 276/21).

Der Fall

Es war ein heißer Sommertag mit einer Temperatur von über 30 Grad. Trotzdem mussten die Zimmerer in einem Betrieb Überstunden machen. Denn es war der letzte Arbeitstag vor den zweiwöchigen Betriebsferien und einige Arbeiten mussten noch dringend erledigt werden. Auf dem Betriebsgelände befand sich ein Swimmingpool. Also wies der Chef die Mitarbeiter an, sich im Pool abzukühlen, um danach weiterarbeiten zu können.

Im Pool verletzte sich einer der Mitarbeiter schwer. Er erlitt schwere Kopf-, Wirbelsäulen- sowie Rückenmarksverletzungen und musste wiederbelebt werden. Wie es zu dem Unfall kam, konnte nicht geklärt werden. Der betroffene Mitarbeiter konnte sich nicht mehr daran erinnern und seine Kollegen und der Chef haben es nicht genau gesehen.

Die gesetzliche Unfallversicherung weigerte sich zu zahlen. Es sei kein Arbeitsunfall gewesen, argumentierte sie. Ein Bad im Pool am Betriebsgelände sei „eine Tätigkeit des täglichen Lebens“, da es „ausschließlich dem persönlichen Zweck“ gedient habe. Schließlich handele es sich beim Baden um etwas, was „üblicherweise auch völlig unabhängig von der beruflichen Tätigkeit im täglichen Leben verrichtet“ werde. Daher sei der Unfall nicht versichert gewesen.

Außerdem ging der Versicherer angesichts der schweren Verletzungen davon aus, dass der Mann kopfüber in den Pool gesprungen ist. Ein Kopfsprung ins flache Wasser sei eine „vernunftswidrige, spielerische Handlung“, die aus rein eigenwirtschaftlichen Gründen vorgenommen worden sei, so der Versicherer. Diese Handlung sei nicht mehr betriebsdienlich und sei daher auch nicht dem betrieblichen Gefahrenbereich zuzuordnen.

Das Urteil

Das Sozialgericht München sah das anders. „Unstreitig sei, dass seit 7:00 Uhr in der Früh […] schwere körperliche Arbeit an einem sehr heißen Augusttag verrichtet werden musste und alle Beteiligten zum Zeitpunkt der Anordnung der Erfrischung sehr erschöpft gewesen seien“, heißt es in der Urteilsbegründung. Das vom Chef angeordnete Bad im Pool sei daher „eine arbeitskrafterhaltende beziehungsweise arbeitskraftwiederherstellende Erfrischungspause“ gewesen, die dem Schutz der Unfallversicherung unterfalle. Die Erfrischung habe den Interessen des Unternehmens gedient.

Außerdem fehlen den SG-Richtern Beweise für einen Kopfsprung. Die Verletzungen des Klägers würden keineswegs eindeutig dafür sprechen, dass er in den Pool gesprungen sei, argumentieren sie. Der Kläger könnte auch ausgerutscht und ungünstig gefallen sein. Auch ein unglückliches Rammen der Poolaußenwand beim Schwimmen könne die Verletzungen erzeugen.

Und selbst wenn der Handwerker in den Pool gesprungen wäre, würde dies nichts an der Beurteilung als Arbeitsunfall ändern, so die Sozialrichter weiter. Für die Anerkennung als Arbeitsunfall komme es grundsätzlich nicht auf das Verschulden des versicherten Arbeitnehmers an. Auch Arbeitsunfälle, die erst durch ein gefahrschaffendes Fehlverhalten des Arbeitnehmers verursacht werden, würden dem Versicherungsschutz unterliegen.

