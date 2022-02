Urteil zu Erpressung Wann Hausrat-Policen zahlen müssen – und wann nicht

„Die Frage, was die Hausratsversicherungen nach einem Einbruch zu bezahlen hat, ist relativ einfach zu beantworten“, erklärt Axel Schwier. „Die Hausratversicherung kommt für entwendete und beschädigte Hausratsgegenstände, also für bewegliche Gegenstände auf“, so der Rechtsanwalt aus dem niedersächsischen Kirchseelte in einem Online-Rechtstipp.

Dieser Versicherungsschutz gelte in der Regel auch für Münzen und Scheine, die aus verschlossenen Verstecken in der Wohnung gestohlen werden. „Die Höhe des versicherten Bargeldes ist in den Versicherungsbedingungen niedergeschrieben.“ Viele Anbieter nennen dort auch Höchstbeträge. „Diese Beträge können schnell zwischen maximal 2.000 Euro und Beträgen bis 10.000 Euro und mehr variieren.“

„Kein Fall für die Hausratversicherung“

Besondere Regeln gelten aber, wenn das erbeutete Geld gar nicht in der Wohnung physisch vorliegt: Kein Fall für die Hausratversicherung sei es, wenn der Täter bei seinem Einbruch von dem Bewohner erpresst und sein Opfer das Geld zuerst noch von seinem Sparbuch abheben und herbeischaffen muss, erklärt Jens Ferner auf seiner Internetseite.

Der Rechtsanwalt aus dem nordrhein-westfälischen Alsdorf bezieht sich hierfür auf einen Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts Köln 19. Juli (Aktenzeichen: 9 U 172/20). Demnach handelt es sich bei einem Sparguthaben um ein Darlehen, das der Kunde seiner Bank gewährt und das von der Bank zurückzuzahlen ist. Bei dem Sparbuch handelt es sich um die entsprechende Schuldurkunde über das jeweilige Darlehen.

Sparbuch grundsätzlich mitversichert

In dem konkreten Fall, über den zuvor das Landgericht Köln (Aktenzeichen: 20 O 241/19) hatte, war eine Frau Anfang August 2018 in ihrem Wohnhaus überfallen worden. Der Täter fand dort ein Sparbuch mit einem Guthaben von 6.000 Euro und drohte seinem Opfer mit Gewalt gegenüber ihrer Tochter, wenn sie nicht das Geld nicht abhebe und ihm übergebe.

Aus Angst gehorchte die Frau und versuchte später, den finanziellen Schaden von ihrer Hausratversicherung ersetzt bekommen. Doch laut dem Urteil der Kölner Richter sind neben Bargeld auch Sparbücher zwar grundsätzlich bis zu gewissen Grenzen mitversichert. Das gelte jedoch nicht für Geld, das sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung und erst noch dorthin gebracht werden muss.

Diese Lücke im Versicherungsschutz haben aktuelle Angebote der assekuranz inzwischen aber geschlossen: „Bei neueren und leistungsstärkeren Hausrat-Policen ist räuberische Erpressung mittlerweile oftmals enthalten“, erklärt Margareta Bösl vom Nürnberger Versicherer Universa. Generell sollten Versicherte sich demnach informieren, wie Wertsachen, Bargeld und Sparbücher in ihren laufenden Verträgen abgesichert sind.

„Neuere Tarife bieten hier häufig deutlich bessere Leistungen. Vereinzelt übernehmen sie sogar die Kosten für eine psychologische oder psychotherapeutische Behandlung nach Einbruch, Brand, Raub und räuberischer Erpressung“, so Universa-Schadenexpertin Bösl weiter.