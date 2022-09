BVI-Hauptgeschäftsführer will wissen Wann kommt endlich die Aktienrente?

Die kapitalmarktbasiert Aktienrente – wie weit haben die Ampelkoalitionäre ihre Pläne schon umgesetzt? Im Podcast-Gespräch will das der BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter von der FDP-Bundestagsabgeordneten Claudia Raffelhüschen wissen.

BVI-Hauptgeschäftsführer will wissen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die Koalitionsregierung aus SPD, Grünen und FDP will das deutsche Rentensystem umbauen: Ein Teil der umlagefinanzierten Renten soll sich zukünftig aus Aktieninvestments speisen. So hatten es die Parteien in ihren Koalitionsvertrag geschrieben.

Was ist aus diesen Plänen geworden? Und ist der geplante Kapitalgrundstock von 10 Milliarden Euro überhaupt schon im aktuellen Haushalt berücksichtigt, will Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI, wissen. Im Podcast-Gespräch gibt die FDP-Bundestagsabgeordnete Claudia Raffelhüschen Auskunft:

„Es sind so viele Fragen, die beantwortet werden müssen“, gibt Raffelhüschen zu bedenken. So sei bislang nicht entschieden, wer die geplanten 10 Milliarden Euro verwalten solle. Die FDP-Abgeordnete zieht einen plakativen Vergleich: „Politikern einen Kapitalstock an die Hand zu geben, ist, wie wenn ich meinem Hund zwei Knochen zuwerfe und sage: ‚Einer ist für heute und einer für morgen‘.“

Was man in puncto Aktienrente vom Beispielland Schweden lernen kann – und ob es bereits Alternativen zu den überteuerten Riester-Altersvorsorgeverträgen gibt: Auch das hört Ihr im aktuellen Podcast.