Warburg: Absolute-Return fürs Volk

Die Fondsgesellschaft Warburg Invest ist mit ihrem ersten Absolute-Return-Produkt für Privatanleger am Markt: Der Warburg Target Return Fonds (WKN: A0NAUT) soll auch in fallenden Märkten positive Renditen erzielen. Fondsmanager Achim Hammerschmitt versucht, den Zinssatz am Geldmarkt zu schlagen. Das Fondsvermögen kann er weltweit flexibel auf Aktien und Renten verteilen.Hammerschmitt setzt auf ein risikoarmes Basisportfolio und fünf voneinander unabhängige Anlagestrategien. Dazu gehört die Aktienauswahl, die taktische Aufteilung des Portfolios auf Aktien und Renten, die Gewichtung von Unternehmens- gegenüber Staatsanleihen sowie das aktive Management verschiedener Laufzeiten und Währungen. Dieser Multi-Strategie-Ansatz wurde von Warburg-Fondsmanagern bisher nur in Spezialfonds umgesetzt.Der Ausgabeaufschlag liegt bei 3 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,9 Prozent.