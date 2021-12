Warburg mit neuem Portfolio-Chef

Warburg Invest hat einen neuen Portfoliomanager. Der 48-jährige Matthias Reimer übernimmt ab sofort die Portfolio Engineering Abteilung. In dieser Funktion verantwortet er die Multi-Asset-Strategien und das Erstellen von auf einzelne Kunden abgestimmten Anlagestrategien.Reimer kommt von der Deutsche Bank Tochter DWS. Dort war er als Direktor für das Portfoliomanagement von Garantiefonds und Multi-Asset-Strategien für die Vermögensverwaltung verantwortlich. In der Finanzbranche arbeitet er seit 1997.Warburg Invest ist die Asset-Management-Tochter der Warburg Gruppe. Das Hamburger Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen in Höhe von 14,8 Milliarden Euro.