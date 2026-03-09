Der Netfonds-Deal ist mehr als Konsolidierung. Er ist ein Wettsignal — auf KI als nächste Machtfrage im Maklermarkt. Ein Meinungsartikel.

Die neue Allianz von Netfonds und Blau Direkt unter dem Dach des US-Investors Warburg Pincus – sie klingt nach einem hanseatischen Deal unter norddeutschen Kaufleuten. Netfonds-Chef Martin Steinmeyer verspricht, sein Haus werde „schneller, stärker und relevanter“. Blau-Direkt-Chef Ait Voncke will gemeinsam das „Betriebssystem der Branche“ definieren. Große Worte — aber hinter ihnen steckt eine sehr amerikanische Wette: Dass künstliche Intelligenz den deutschen Versicherungs- und Investmentvertrieb von Grund auf umbauen wird — und dass nur derjenige dabei gewinnt, der früh groß genug ist.

78,25 Euro je Aktie zahlt Warburg Pincus für Netfonds. Das entspricht einer Prämie von 78 Prozent auf den Dreimonatsdurchschnittskurs. Solche Aufschläge zahlt man nicht für ein solides Hamburger Dienstleistungsunternehmen. Man zahlt sie für eine These.

Dabei hat Martin Steinmeyer lange eine andere Sprache gesprochen. Private-Equity-Horizonte seien zu kurz, der Exit-Druck zu hoch — das war keine Polemik, sondern eine ernsthafte Haltung. Aber wer so genau hinschaut wie er, erkennt irgendwann auch, wenn das Fenster aufgeht.

Daten als Rohstoff

Die These hinter dem Deal lautet: KI-Anwendungen für Maklerverwaltung, Bestandsnachfolge und Compliance sind keine netten Zusatzfunktionen. Sie sind das nächste Betriebssystem der Branche. Blau Direkt hat das früh verstanden und bereits KI-Agenten für die Maklerverwaltung angekündigt; Netfonds baut seine Finfire-Plattform konsequent aus. Zusammen haben beide Häuser mehr als 550 Millionen Euro Umsatz, rund 600 Mitarbeitende — und vor allem: Datenmasse. Die ist der eigentliche Rohstoff.

Denn KI lernt mit Daten. Wer mehr Maklerverträge, mehr Bestandsdaten, mehr Transaktionshistorie in seine Systeme speist, trainiert bessere Modelle. Bessere Modelle ziehen mehr Makler an. Mehr Makler erzeugen mehr Daten. Das ist kein Netzwerkeffekt im Silicon-Valley-Sinne — aber es ist ein struktureller Vorteil, der sich mit der Zeit aufbaut und für kleinere Pools kaum noch einzuholen ist.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Genau das ist die eigentliche Botschaft des Deals — nicht für Investoren, sondern für zigtausende unabhängige Vermittler in Deutschland, die über solche Pools arbeiten. Für sie bedeutet Konsolidierung bisher vor allem: bessere IT, schlankere Prozesse, weniger Bürokratie. Das stimmt, und das ist nicht nichts. Doch je stärker sich Plattformen mit KI-Infrastruktur ausstatten, desto mehr verändert sich auch das Abhängigkeitsverhältnis. Wer seinen Bestand heute in ein KI-System eingespeist hat, steckt morgen tiefer drin als je ein Poolwechsel ihn gebunden hätte. Unabhängigkeit wird dann zur Frage der Datenmigration — nicht der Eigentümerstruktur.

Warburg Pincus wettet darauf, dass diese Dynamik den Markt in eine Zweiklassengesellschaft teilt. Auf der einen Seite: große Plattformen mit PE-Rückenwind, KI-Investitionen und Bestandskauf-Infrastruktur. Auf der anderen: der Rest.

Für die großen Pools klingt das nach Aufbruch. Für mittelständische Makler ist es ein guter Moment, genau hinzuschauen — und sich zu fragen, wessen Betriebssystem sie gerade installieren.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.