Zwei deutsche Fondsgesellschaften haben zum Monatsbeginn strukturelle Änderungen an bestehenden Fonds vorgenommen. Robus Capital hat den „Robus Mid-Market Value Bond Fund“ in „Robus Value Bond Fund“ umbenannt und gleichzeitig operative Änderungen implementiert. Warburg Invest vollzog die Umbenennung des „Warburg – Defensiv-Fonds“ in „Warburg – Liquid Alternatives“.

Der Robus Value Bond Fund hat einen Track-Record von knapp zwölf Jahren und fokussiert sich auf europäische Hochzinsanleihen mit Emissionsgrößen bis 500 Millionen Euro. Die Anlagestrategie bleibt unverändert, der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Anleihen aus der DACH-Region, den Benelux-Staaten und Nordeuropa.

Die operativen Änderungen:

Die Handelbarkeit wurde von wöchentlich auf täglich erweitert,

die Managementgebühr in allen institutionellen Anteilsklassen um 30 Basispunkte auf 55 Basispunkte gesenkt.

Der Fonds weist aktuell eine laufende Verzinsung von 9,8 Prozent bei einer Restlaufzeit von 2,3 Jahren und einer Duration von 0,8 Jahren auf.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Warburg implementiert alternative Strategien

Bei Warburg Invest ging die Namensänderung mit einer strategischen Neuausrichtung einher. Der Fonds konzentriert sich auf liquide alternative Risikoprämien, primär die Volatilitätsrisikoprämie. Als Basisinvestment dient ein Rentenportfolio mit kurzer Laufzeit und hoher Kreditqualität.

Die Portfolioverwaltung übernahm im Juni 2023 Sven Wünschmann, der zuvor bei Berenberg tätig war. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro.

Beide Gesellschaften begründen die Maßnahmen mit veränderten Anlegeranforderungen und Marktbedingungen. Die Modifikationen sollen auf eine klarere Positionierung der Produkte und verbesserte operative Effizienz abzielen.