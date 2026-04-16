Das lange bewährte konservative Portfolio aus 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten funktioniert nicht mehr, warnt Vermögensverwalter Riklef von Schüssler. Die Alternative.

Beim Asset-Mix müssen auch sicherheitsorientierte Anleger heute mehr Werte als nur Aktien und Anleihen in Betracht ziehen, rät unser Gastautor.

Die Warnsignale waren lange sichtbar – man wollte sie nur nicht sehen. Negative Zinsen, historisch aufgeblähte Anleihemärkte und gleichzeitig ein rekordlanger Bullenmarkt bei Aktien: Das konnte nicht ewig gutgehen. Spätestens 2022 ist die Illusion endgültig zerplatzt. Die vermeintlich diversifizierte Kombination aus Aktien und Renten hat gleichzeitig enttäuscht – ein Szenario, das viele für nahezu ausgeschlossen hielten. So verlor beispielsweise ein klassisches 60/40-Portfolio im Jahr 2022 je nach Ausgestaltung rund 15 bis 20 Prozent – einer der schwächsten Werte seit Jahrzehnten.

Das Ende des klassischen 30/70-Portfolios

Das eigentliche Problem liegt heute auf der Hand: Der Aktienmarkt bietet Chancen, keine Frage. Aber die Rentenseite – einst Stabilitätsanker – ist für konservative Anleger zum Unsicherheitsfaktor geworden. Zu wenig Rendite, zu wenig Diversifikation, dafür ein spürbar gestiegenes Rückschlagsrisiko. Mit anderen Worten: Das klassische Portfolio mit einem hohen Rentenanteil liefert nicht mehr das, was es verspricht.

Und genau hier beginnt das Dilemma. Konservative Anleger wollen – völlig zu Recht – nach Kosten und Steuern zumindest die Inflation schlagen. Doch was früher fast selbstverständlich war, ist heute zur Herausforderung geworden. Reale Vermögenserhaltung ist kein Automatismus mehr, sondern harte Arbeit. Selbst Staatsanleihen mit hoher Bonität lagen über weite Strecken der vergangenen Jahre real im negativen Bereich – ein Umfeld, das konservative Portfolios strukturell unter Druck setzt.

Das Problem: Strategieveränderungen erfordern Offenheit und Verständnis. Je länger der Trend vorher funktionierte, umso länger dauert es, bis die Erkenntnis, sich anpassen zu müssen, in Taten umgesetzt wird. Spätestens seit 2022 hätte ein Umdenken einsetzen müssen. Stattdessen dominiert vielerorts noch immer das Prinzip Hoffnung.

Neue Renditequellen statt alter Gewissheiten

Dabei liegt die Lösung eigentlich auf der Hand: Diversifikation muss neu gedacht werden. Portfolios sind keine statischen Gebilde, sondern dynamische Konstrukte. Wer heute noch glaubt, mit zwei Renditequellen – Aktien und Zinsen – auszukommen, unterschätzt den Chancenreichtum der Kapitalmärkte.

Denn diese bieten weit mehr: Neben Zinsen, Dividenden und Wachstum existiert eine Vielzahl an Renditequellen, die lange ignoriert wurden – oder bewusst gemieden. Optionsprämien, Volatilitätsprämien, Arbitrageprämien sind nur drei Renditequellen. Es gibt tatsächlich mehrere Dutzend. Institutionelle Investoren nutzen solche systematischen Prämienstrategien seit Jahren, etwa über marktneutrale Ansätze, Relative-Value-Strategien oder Optionsprämienstrategien.

Für viele klingen diese Begriffe noch immer nach „zu komplex“ oder gar „zu riskant“. Doch diese Haltung ist gefährlich. Wer aus Prinzip darauf verzichtet, verzichtet auch auf Rendite und nicht zuletzt Sicherheit. Oder zugespitzt formuliert: Wer heute nur auf das Altbewährte setzt, entscheidet sich bewusst für ein strukturell schwächeres Portfolio.

Die Ironie dabei: Genau diese Strategien sind längst etabliert – nur nicht im klassischen Privatkundengeschäft. Institutionelle Investoren nutzen sie seit Jahren. Die Produktwelt existiert. Der Zugang ist da. Was fehlt, ist oft der Wille, sich damit auseinanderzusetzen.

Das gilt auch für die Berater. Die Komfortzone der Standardallokation reicht nicht mehr aus. Neue Renditequellen erfordern neues Verständnis – und die Bereitschaft, Komplexität zu akzeptieren. Der „konservative Anleger“, der alles bis ins Detail versteht, ist eine Illusion – und war es schon immer.

Konservativ investieren wird anspruchsvoller

Und noch etwas sollte klar sein: „Mündelsicher“ bedeutet heute nicht mehr „sicher“. Dieser Begriff stammt aus einer Zeit, in der Zinsen positiv und Märkte berechenbarer waren. Diese Zeit ist vorbei.

Die unbequeme Wahrheit lautet: Konservativ zu investieren ist anspruchsvoller geworden – nicht einfacher. Wer Sicherheit sucht, muss heute die verfügbaren Renditequellen verstehen und gezielt einsetzen. Oder anders gesagt: Konservativ ist nicht mehr das, was es einmal war. Wer konservativ sein möchte, muss heute progressiv denken.

Für konservative Portfolios bedeutet das konkret: Neben Zinsen und Dividenden gewinnen zusätzliche, möglichst unkorrelierte Renditequellen an Bedeutung. Entscheidend ist dabei weniger die Komplexität einzelner Strategien als deren Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtportfolios.