Berkshire Hathaway Warren Buffett verkauft Hälfte seiner Aktien eines IT-Konzerns

Der US-amerikanische Starinvestor Warren Buffett baut sein gut 300 Milliarden Dollar schweres Aktienportfolio weiter um. Nachdem der CEO von Berkshire Hathaway bereits bis September dieses Jahres seine komplette Beteiligung am Autobauer General Motors (GM) verkauft hat, trennte er sich nun von gut 51 Millionen HP-Aktien. Das geht aus den Daten der US-Börsenaufsicht SEC hervor, die am Montag veröffentlicht wurden.

Der 93-jährige Investor halbiert damit seine Beteiligung an einem der größten US-amerikanischen PC- und Druckerhersteller von rund zehn auf fünf Prozent. Nicht sein erster Verkauf in den vergangenen Monaten. Schon von Mitte September bis Anfang Oktober verkaufte er 18 Millionen Aktien an dem IT-Konzern.

Ein Trend, der sich fortsetzen könnte, wie die unabhängige Analystin Genevieve Roch-Decter einschätzt. „An der Wall Street geht man davon aus, dass Buffet nicht vorhat, diese Aktie zu behalten, und schließlich die ganze Position verkaufen wird,“ sagte sie dem „Handelsblatt“.

Analysten: Gewinnprognosen bleiben unter Erwartungen

Was den 93-Jährigen dazu veranlasst hat, in großem Stil zu verkaufen, darüber lässt sich bisher nur mutmaßen. Denn prinzipiell ist HP eine klassische Wachstumsaktie, die auf Sicht von fünf Jahren 40 Prozent im Plus liegt. Aktuell hat sie eine Dividendenrendite von über drei Prozent.

Allerdings hat der IT-Konzern noch immer mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen, während der sich der PC-Markt deutlich abschwächte. Die kürzliche Gewinnprognose für das erste Quartal lag unter den Erwartungen der Analysten, von denen einige sogar zum Verkauf raten.

HP-Aktienkurs droht bei weiterem Verkauf zu fallen

Sollte die Vermutung zutreffen und Buffett komplett verkaufen, hätte das möglicherweise negative Auswirkungen auf die HP-Aktie. Immerhin ist er hinter Blackrock und Vanguard der drittgrößte institutionelle Investor des Unternehmens – trotz seiner jüngsten Verkäufe. Sollte er sich auch von seinen verbliebenen 51,5 Millionen Aktien im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar trennen, wäre der Druck auf den Kurs entsprechend groß.

Bisher ist davon allerdings noch nichts zu merken. Nachdem der HP-Aktienkurs am Dienstag nach Handelsbeginn sogar leicht im Plus lag, bleibt er auch am Mittwoch auf gleichem Niveau.