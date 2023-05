Berkshire Hathaway 4 Aktien raus, 2 neue rein: Das ändert sich in Warren Buffetts Depot

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melde dich daher einmal kurz an und mache einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Warren Buffett ist ein Apple-Fan. „Es ist einfach ein besseres Geschäft als jedes andere, das wir besitzen“, sagte er vor knapp einer Woche im Rahmen der Hauptversammlung seiner Holding Berkshire Hathaway. Und er bekräftigte seine Zuneigung für den kalifornischen iPhone-Giganten, der zunehmend ins Finanzgeschäft vorstößt, noch einmal: Im ersten Quartal 2023 kaufte er mehr als 20 Millionen weitere Apple-Aktien, wie aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit wächst die Position im Portfolio von Berkshire Hathaway auf mehr als 150 Milliarden US-Dollar. Auch ein weiterer Liebling wurde zugekauft. Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway stockte die Position des Ölkonzerns Occidental Petroleum auf insgesamt 13 Milliarden US-Dollar auf. Buffett kaufte jedoch auch 2 ganz neue Unternehmen hinzu – und verkaufte im gleichen Atemzug Aktien von 4 Unternehmen. Die Transaktionen im Überblick. Verkauf 1 und 2: Bank of New York Mellon und US Bancorp Der...

Der Bankensektor ist zuletzt aufgrund der Pleiten einiger US-Regionalbanken unter Druck geraten. Die Kurse gaben teils deutlich nach – und Buffett trennte sich daraufhin von Beteiligungen an zwei Banken. Verkauft wurden Anteile der Bank of New York Mellon und der US Bancorp. Ganz aus dem Sektor hat er sich jedoch nicht verabschiedet. Nach wie vor hält er Positionen bei der Bank of America, der Citigroup und Jefferies.

Verkauf 3: Taiwan Semiconductor (TSMC)

Dieser Deal schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Bereits im vergangenen Quartal reduzierte Berkshire Hathaway die Position des Chipherstellers Taiwan Semiconductor (TSMC) deutlich. 86 Prozent der Anteile wurden im vergangenen Quartal verkauft, und das gerade einmal drei Monate nach dem Einstieg. Nun hat der Chef von Berkshire Hathaway auch die verbliebenen Aktien abgestoßen.