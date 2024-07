Die Investmentfirma Berkshire Hathaway, an dessen Spitze Warren Buffett steht, hat kürzlich einen signifikanten Teil ihrer Beteiligung an der Bank of America veräußert. Zwischen dem 17. und 19. Juli 2024 verkaufte Berkshire 33,9 Millionen Aktien des Finanzinstituts im Gesamtwert von rund 1,48 Milliarden US-Dollar.



Es war das erste Mal seit dem vierten Quartal 2019, dass Berkshire Hathaway seine Beteiligung an der Bank reduziert hat. Dennoch bleibt die Bank of America mit fast 999 Millionen verbleibenden Aktien im Wert von mehr als 42 Milliarden US-Dollar die zweitgrößte Aktienposition in Berkshires Portfolio nach Apple.

Berkshire hält weiterhin einen Anteil von fast 13 Prozent und ist damit der größte Einzelaktionär der Bank.

Warren Buffett nahm Gewinne der Bank of America mit

Als wahrscheinlichster Grund für den Verkauf wird die Realisierung von Gewinnen nach der starken Kursrallye der Bank of America Aktie gesehen, die in diesem Jahr bereits über 25 Prozent zugelegt hat.

Buffett hatte 2011 während der US-Schuldenkrise 5 Milliarden US-Dollar in die Bank of America investiert und dafür Vorzugsaktien sowie Optionsscheine zum späteren Kauf von Stammaktien erhalten. Diese Investition erwies sich als äußerst lukrativ. Von den ursprünglich investierten 5 Milliarden US-Dollar ging es hoch auf zuletzt mehr als 45 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Gewinn von rund 800 Prozent, bezogen auf die Anfangsinvestition im Jahr 2011. Buffett hatte seine Position in den Jahren stetig ausgebaut.

Buffett bleibt in Öl investiert

Gleichzeitig hat Buffett seine Beteiligung an dem Ölkonzern Occidental Petroleum weiter ausgebaut. Zwischen dem 5. und 17. Juni 2024 erwarb Berkshire über 7,3 Millionen zusätzliche Aktien und hält nun fast 29 prozent an Occidental. Mit insgesamt mehr als 255 Millionen Aktien im Wert von etwa 15,6 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen bereits die sechstgrößte Aktienposition im Portfolio von Berkshire Hathaway.