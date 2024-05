Die diesjährige Hauptversammlung von Berkshire Hathaway stand ganz im Zeichen des Übergangs. Zum ersten Mal in der Geschichte des Investmentkonglomerats fehlte Warren Buffetts langjähriger Weggefährte Charlie Munger, der im November 2023 im Alter von 99 Jahren verstorben war. In einer bewegenden Videomontage mit Bildern aus Omaha von 1924, Mungers Geburtsjahr, und Aufnahmen der beiden Freunde im Lauf der Jahrzehnte, zollte Buffett seinem kongenialen Partner Tribut: „Charlie war der Architekt des heutigen Berkshire.“



Buffett fit und in Plauderlaune Doch auch ohne Munger an seiner Seite zeigte sich der 93-jährige Buffett gewohnt fidel. „Ich fühle mich gut“, versicherte er den Aktionären – nicht ohne augenzwinkernd anzufügen, dass er besser keine Vierjahresverträge mehr unterschreiben solle. An Rückzug denkt der Altmeister gleichwohl nicht, er verlasse sich jedoch zunehmend auf seine Kronprinzen Greg Abel und Ajit Jain.



Lob für die Nachfolger Nachdem Berkshires Vize-Chairman...