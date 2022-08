Die nächste Berkshire Hathaway So kannst Du in Mittelstand und Hidden Champions investieren

Warren Buffett und sein Team schlagen Jahr für Jahr den Markt und vermehren zuverlässig das Geld ihrer Investoren. Ihr Erfolgsrezept: fortlaufende Cashflows aus dem Versicherungsgeschäft. Doch wo lauert anno 2022 die nächste Berkshire Hathaway? Welche Geschäftsmodelle haben die Holdings? Und was ist eigentlich mit Private Equity, Mittelstands-Fonds und den Hidden Champions? Wir zeigen Dir, welche ETFs, Fonds und Aktien auf Deiner Watchlist stehen sollten.

Mitarbeiter blicken in die Zukunft: Über Beteiligungsgesellschaften kannst Du Dein Geld in interessante Nischen-Stars stecken.

© Montage von Henning Lindhoff mit Canva

Den Mittelstand erblühen lassen: Wer möchte das nicht? Von den Stars in der Nische haben wir in Deutschland erfreulicherweise eine ganze Menge. Und einige von ihnen erweisen sich zudem als interessante Investments – entweder als Aktie, wenn sie schon an der Börse gelistet sind, über spezialisierte ETFs, aktive Aktienfonds, dessen Manager den Markt im Blick haben, oder aber auch über börsennotierte Beteiligungsgesellschaften. Das Feld ist weit. Heute wollen wir Dir zeigen, auf welche Details Du achten musst, um einen für Dich passenden Investment-Mix zu finden.

Starten wir bei den Beteiligungsgesellschaften: Was fällt Dir spontan ein, wenn Du diesen Begriff liest? Wahrscheinlich Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026). Die Firma von Warren Buffett ist natürlich die überragende Investment-Holding auf diesem Planeten. Der Guru des Value Investing und sein Team erzielen seit 1965 einen jährlichen Wertzuwachs von fast 20 Prozent. Aber es gibt noch einige andere Beteiligungsgesellschaften, die einen genauen Blick wert sind: Leucadia Asset Management, Loews Corporation und Brookfield Asset Management.

Zudem gibt es noch eine ganze Reihe von Mini-Berkshires, die sich ebenfalls auf Versicherungen spezialisiert haben. Dazu gehören etwa Markel, White Mountains und Fairfax. Vielleicht kennst Du auch diese Unternehmen. Sie alle folgen dem gleichen Modell: Sie haben Versicherungsgesellschaften. Und sie legen die fließenden Prämien kreativ an, um im Laufe der Zeit überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Aufgrund ihrer eigenen Größe geben sie sich allerdings nicht mit kleinen Unternehmen zufrieden. Wenn sie Geld in die Hand, dann stehen wirklich große Konzerne auf ihrer Watchlist.

Aber wie sieht es mit der Suche nach der nächsten Generation aus? Wie wäre es, die Berkshire Hathaways der nächsten 20 oder 30 Jahre zu finden? Ein spannendes Projekt!

Todd Peters, Gründer des Vermögensverwalters Lyndhurst Alliance, hat sich genau diesem Vorhaben verschrieben und bereits Dutzende interessanter Holdings untersucht. Sein besonderer Fokus: Er möchte die kleineren, weniger bekannten Gesellschaften finden, „von denen ich glaube, dass sie die Fähigkeit haben, selbst zu wachsen oder Geschäfte zu machen, bei denen wir in 30 Jahren zurückblicken und ein ähnliches Renditemuster wie bei Berkshire Hathaway sehen“.

Auf der nächsten Seite: Das sind die Spezialitäten einer Holding.