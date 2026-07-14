Warren Buffett streicht die Gates-Stiftung von seiner Spendenliste
Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten fehlt ein Name auf Warren Buffetts Spendenliste: die Gates Foundation. Der 95-Jährige hat die operative Führung von Berkshire Hathaway Anfang 2026 an Greg Abel abgegeben und steht dem Konzern nur noch als Chairman vor. Seine diesjährige Aktienspende verteilt er komplett auf vier Stiftungen aus dem Familienumfeld. Ausgerechnet jene Organisation, die seit 2006 mit Abstand am meisten von ihm bekommen hat, geht dabei leer aus.