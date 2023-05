Berkshire Hathaway Hauptversammlung Die 11 besten Zitate von Warren Buffett und Charlie Munger

Am Wochenende war Warren Buffett wieder voll in seinem Element. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway hatte zur Hauptversammlung ins ferne Omaha geladen – und 40.000 Aktionäre kamen zum „Woodstock der Kapitalisten“. Sie waren gekommen, um das Star-Duo zu sehen: Stundenlang saß Buffett gemeinsam mit seiner rechten Hand Charlie Munger auf der Bühne, sie plauderten, witzelten und diskutierten.

Zum Auftakt präsentierte Buffett starke Quartalszahlen, doch schnell drehte sich die Podiumsdiskussion um den gegenwärtigen Zustand der Welt: Was denken Buffett und Munger, beide seit vielen Jahrzehnten im Geschäft, über die aktuelle Vertrauenskrise der Banken? Wie blicken sie auf Künstliche Intelligenz? Welche Lebensweisheiten haben sie parat?

Wir präsentieren die 11 besten Zitate des Events.

„Als ich heute Morgen aufwachte, stellte ich fest, dass irgendwo im Vereinigten Königreich eine Konkurrenzsendung ausgestrahlt wurde, und sie feierten King Charles. Wir haben heute unseren eigenen King Charles hier.“ (Warren Buffett über die am selben Tag stattfindende Krönung in London)

„Ein angezündetes Streichholz kann zu einem Flächenbrand werden, es kann aber auch ausgeblasen werden. Wir wollen dabei sein, wenn das Bankensystem, wenn auch nur vorübergehend, in irgendeiner Weise ins Wanken gerät. Das sollte nicht der Fall sein, und ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird, aber die Möglichkeit besteht.“ (Warren Buffett über die Situation der Bankenwelt)

„Die Aushöhlung der Innenstädte in den Vereinigten Staaten und anderswo auf der Welt wird ziemlich bedeutend und ziemlich unangenehm sein.“ (Charlie Munger über die Entwicklung der Innenstädte)

„Es ist einfach ein besseres Geschäft als jedes andere, das wir besitzen.“ (Warren Buffett über das Unternehmen Apple)

„Ich persönlich stehe dem Hype um Künstliche Intelligenz skeptisch gegenüber. Ich denke, dass die altmodische Intelligenz ziemlich gut funktioniert.“ (Charlie Munger über Künstliche Intelligenz)

„Wenn etwas alles Mögliche kann, mache ich mir ein wenig Sorgen. Denn wir werden es nicht mehr rückgängig machen können. KI kann alles auf der Welt verändern, nur nicht das Denken und Verhalten der Menschen.“ (Warren Buffett über die Parallelen zwischen KI und der Atombombe).

„Er hätte nicht erreicht, was er im Leben erreicht hat, wenn er sich nicht um unvernünftig extreme Ziele bemüht hätte. Er nimmt gerne unmögliche Aufgaben an und erledigt sie. Wir sind anders - Warren und ich suchen nach dem einfachen Job. Wir wollen nicht so oft scheitern.“ (Charlie Munger über Tesla-Chef Elon Musk)

„Ich sehe keine Möglichkeit, dass eine andere Währung die Reservewährung sein könnte. Aber wir sollten sehr vorsichtig sein. Es ist Wahnsinn, einfach weiter Geld zu drucken. Denn es ist sehr schwer zu erkennen, wie man sich erholt, wenn man den Geist aus der Flasche lässt und die Menschen das Vertrauen in die Währung verlieren.“ (Buffett über den Bedeutungsverlust des Dollars und die Risiken übermäßiger Staatsausgaben).

„Dem Mann, der von einem hohen Gebäude gesprungen ist, geht es gut, bis er auf dem Boden aufschlägt.“ (Charlie Munger über die Finanzpolitik der US-Regierung)

„Bei Berkshire haben wir einen einfachen Ansatz für die Vermögensplanung: Einfach die verdammten Aktien halten.“ (Charlie Munger über den Buy-and-Hold-Ansatz von Berkshire Hathaway)

"Schreiben Sie den eigenen Nachruf und versuchen Sie dann herauszufinden, wie Sie ihm gerecht werden können. (Warren Buffetts Rat, wie man sein Leben besser gestalten kann)