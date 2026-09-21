Warren Buffett (96) übergibt den Vorsitz des Verwaltungsrats an seinen Sohn Howard Buffett (73), wie er in einer Nachricht auf der Unternehmensseite mitteilte, über die zuerst das Handelsblatt berichtete. Buffett Senior bleibt dem Gremium als Ehrenvorsitzender (Chairman Emeritus) erhalten.

60 Jahre lang führte Warren Buffett Berkshire Hathaway als CEO. Anfang des Jahres übergab er das operative Geschäft an Greg Abel (64). Abel arbeitet seit 26 Jahren für das Unternehmen. Zunächst machte er sich als Chef der Energiesparte einen Namen. Den Vorsitz des Verwaltungsrats behielt Buffett Senior zunächst.

In seinem Aktionärsbrief lobt Buffett die Arbeit seines Nachfolgers Greg Abel. „Meine Erwartungen an ihn waren von Anfang an extrem hoch, und er hat sie übertroffen“, schreibt er. Abel kaufte zudem Aktien im Nettowert von rund 20 Milliarden Dollar zu, umgerechnet 17 Milliarden Euro.

Howard Buffett war Goodwill-Botschafter

Howard Buffett arbeitete dagegen nie im oberen Management von Berkshire Hathaway. Seit 1999 leitet er die Buffett-Stiftung, die sich unter anderem für Ernährungssicherheit einsetzt. Zudem war er Goodwill-Botschafter der UN gegen weltweiten Hunger. Er saß im Aufsichtsrat von Unternehmen der Landwirtschaft und Lebensmittelbranche wie Agro Tech, Con Agra Foods und Coca Cola.

Sein Vater scheint sich mehr auf seine Familie konzentrieren zu wollen. Warren Buffett gibt mit einem Augenzwinkern zu, dass er sein Vertrauen in die Nachfolgegeneration setzt. An seine Mitaktionäre schreibt er: „Vor kurzem habe ich meinen 96. Geburtstag mit Familie und Freunden gefeiert, darunter auch eines meiner Urenkel, das gerade erst ein Jahr alt geworden war.“ Und weiter: „Er ist mittlerweile schon ein bisschen schneller als ich.“

Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat laut des Kapitalmarktportals Onvista eine Marktkapitalisierung von rund 950 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 828 Milliarden Euro). Berkshire Hathaway investiert unter anderem in Erst- und Rückversicherungen, Güterverkehr und Energieversorgung.