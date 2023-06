Nikkei im Steigflug Japanische Aktien mit starken Zuflüssen

Robert Plant

Die lange Zeit ungeliebten und unterbewerteten japanischen Aktien erfreuen sich in letzter Zeit starker Kapitalzuflüsse von Anlegern aus dem Ausland. Zu den Investoren gehören Columbia Threadneedle Investments und Warren Buffett. Der Starinvestor besuchte Japan Anfang dieses Jahres und teilte im April mit, dass er seine Investitionen in dem Land erhöht hat, insbesondere in die fünf größten japanischen Handelshäuser, die weltweite Beschaffungs- und Absatznetze unterhalten und als „Sogo Shosha“ bekannt sind. Buffett wies darauf hin, dass er seine Bestände weiter aufstocken wolle. In unseren Multi-Asset-Portfolios haben auch wir kürzlich eine übergewichtete Position in japanischen Aktien aufgebaut.

Das gestiegene Vertrauen in die japanischen Aktienmärkte führte dazu, dass der Nikkei 225 im Mai seinen besten Monat seit über zwei Jahren erlebte und die Aktien zeitweise den höchsten Stand seit 33 Jahren erreichten (Quelle: The Japan Times, „Surging Nikkei offers hope for Japan“, 2. Juni 2023). Mit einem Zuwachs von 7 Prozent übertraf der Nikkei-Index im Mai alle wichtigen globalen Aktienindizes.

Strukturelle Veränderungen sorgen für Dynamik

Für die wachsende Flut von Investitionen in japanische Aktien gibt es mehrere Gründe. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich verbessert, die Investitionen der Unternehmen in die Verlagerung der Produktion nehmen zu und die Strukturreformen kommen in Gang. Obwohl die Prognosen der Analysten für dieses Jahr nur ein BIP-Wachstum von etwa einem Prozent vorhersagen, was oberflächlich betrachtet etwas blutarm erscheinen mag, liegt dieser Wert jedoch über dem Zehnjahresdurchschnitt Japans. Darüber hinaus steht das Land nach jahrzehntelangen Bemühungen kurz davor, die Deflation zu überwinden, da die Verbraucherpreise (ohne frische Lebensmittel) im April um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind – ein lang ersehntes Signal für einen Strukturwandel in der Wirtschaft.

Die wirtschaftlichen Verbesserungen lassen die Aussichten für die Unternehmen erfreulicher werden, und in der Tat gab die jüngste Gewinnsaison viel Anlass zur Freude. Für die Anleger war es von entscheidender Bedeutung, dass das Vertrauen in die sich verbessernden Aussichten und die steigenden Unternehmensgewinne zu einer Verbesserung der Aktionärsrenditen geführt haben.

Im Rahmen der Gewinnsaison legten mehrere Unternehmen mittelfristige Managementpläne vor, in denen eine höhere Rendite für die Aktionäre in Form von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen enthalten ist.

Nach Angaben von Nikkei Asia hatten die Unternehmen bis Ende Mai insgesamt mehr als 5,16 Billionen Yen (34 Millliarden Euro) für Aktienrückkäufe zurückgelegt (Nikkei Asia, Japan Inc. annual dividends at record levels again, 8. Juni 2023). So plant Honda den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 200 Milliarden Yen (1,3 Milliarden Euro). Der Rückkauf soll nach Angaben des Unternehmens in die Förderung der Elektrifizierung und die Steigerung der Aktionärsrendite investiert werden. Der Präzisionsmaschinenhersteller Ushio meldete ebenfalls einen ungewöhnlich großen Aktienrückkauf von 17 Prozent seiner umlaufenden Aktien. Die Dividendenausschüttungen der japanischen Unternehmen stiegen insgesamt an; um rund 13 Prozent gegenüber der letztjährigen Ausschüttung. Außerdem ist eine Änderung im Gange, wonach die Mindestdividende in Bezug auf das Eigenkapital und nicht mehr auf einen Prozentsatz des Unternehmensgewinns festgesetzt wird.

Die Gewinnsaison ist inzwischen abgeschlossen. Die Ergebnisse waren nicht unbedingt überragend, aber sie signalisierten eine ausgeprägte Resilienz der japanischen Wirtschaft. Die Sektoren mit dem höchsten Gewinnwachstum waren diejenigen, die von den niedrigeren Strom- und Gaspreisen profitierten. Mittlerweile sind auch die konsumorientierten Sektoren auf dem besten Weg, von der Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Pandemie zu profitieren. Gleichzeitig erfährt der Tourismus einen Aufschwung.

Vereinte Kräfte für den Wandel

Vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung möchte die Regierung mehr Menschen dazu bewegen, in den Aktienmarkt zu investieren, um ihren Ruhestand zu finanzieren. Die Börse Tokio (TSE) unterstützt die Regierung in diesem Bestreben. Am Ende des ersten Quartals forderte sie die börsennotierten Unternehmen mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von unter 1 auf, detaillierte Pläne offenzulegen, wie sie ihr KBV verbessern wollen.

Etwa die Hälfte der großen Unternehmen im TOPIX wies ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von weniger als 1 auf, was einen Wertverlust des von den Aktionären anvertrauten Kapitals bedeutet. Die TSE ist bestrebt, diese Zahl zu verringern. Die Hauptursache für das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ein zu hoher Barmittelbestand. Die Barreserven der börsennotierten Unternehmen (ohne Finanzinstitute) haben sich laut Nikkei Asia bis Ende 2022 auf rund 100 Billionen Yen (700 Milliarden Euro) erhöht.

Natürlich wird nicht die gesamte überschüssige Liquidität an die Anleger ausgeschüttet. Es ist zu erwarten, dass ein Teil davon für Investitionen, für Forschung und Entwicklung sowie die Fachkräftegewinnung verwendet wird. Für längerfristig orientierte Anleger sind das gute Nachrichten.

Zwar zeichnet sich ab, dass die Rally der japanischen Aktien kurzfristig zu weit laufen könnte. Die anhaltenden Zuflüsse von Anlegergeldern aus dem Ausland lassen indes vermuten, dass die Aktien nur einen zeitlich begrenzten Rückschlag erleiden dürften. Das Aufwertungspotenzial des Yen bleibt derweil begrenzt, aber immerhin hält die Geldpolitik Japans in einem Umfeld weltweit steigender Zinsen den Yen stabil.

