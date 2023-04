Aktien Warren Buffett auf Einkaufstour in Japan: Diese 5 Unternehmen kaufte er

Wenn Warren Buffett bei einem Unternehmen zugreift, schaut die Investment-Welt besonders hin. Und dieser Tage rückt eine Region in seinen Fokus: Japan. In einem Interview mit der japanischen Börsenzeitung „Nikkei“ erklärte der 92-jährige Chef von Berkshire Hathaway, seinen Anteil an japanischen Aktien aufgestockt zu haben. Konkret geht es um fünf Unternehmen: Itochu, Mitsubishi, Mitsui & Co, Sumitomo und Marubeni.

Berkshire Hathaway hat seinen Anteil jeweils auf 7,4 Prozent erhöht. Im November waren die Anteile noch wie folgt verteilt:

Mitsubishi: 6,6 Prozent

Mitsui & Co: 6,6 Prozent

Itochu: 6,2 Prozent

Marubeni: 6,8 Prozent

Sumitomo: 6,6 Prozent

Warren Buffett baut Japan-Beteiligungen kontinuierlich aus

Warren Buffett ist derzeit in Japan unterwegs und plane, sich im Laufe dieser Woche mit den Unternehmen zu treffen, „um eine Diskussion über ihre Geschäfte zu führen und unsere Unterstützung zu betonen“, heißt es weiter.

Die Unternehmen hatte Berkshire Hathaway im August 2020 erstmals gekauft. Damals sicherte sich Buffett jeweils etwas über 5 Prozent an den fünf großen japanischen Handelshäusern, die an vielen anderen Unternehmen in der gesamten Welt beteiligt sind. Im November 2022 wurde die Beteiligung erhöht. „Wir glauben, dass diese fünf Unternehmen nicht nur einen Querschnitt durch Japan, sondern durch die ganze Welt darstellen. Sie sind Berkshire sehr ähnlich“, so Buffett.

Buffett reist mit seinem designierten Nachfolger Greg Abel durch Asien. Womöglich bleibt es nicht bei den fünf Unternehmen. „Es gibt da immer ein paar Unternehmen, über die ich nachdenke“, so Buffett gegenüber „Nikkei“.

Die drittgrößte Volkswirtschaft mit einem der größten Aktienmärkte der Welt rückt wieder zunehmend in das Spotlight von Investoren. DAS INVESTMENT nahm deshalb Fonds für Japan-Nebenwerte genauer unter die Lupe. Denn auf Sicht von fünf Jahren lagen viele Fonds für japanische Nebenaktien im Minus. Welche Manager sich im schwierigen Marktumfeld der letzten Jahre gut behauptet haben und wo sie im neuen Jahr Chancen sehen, zeigt unser Crashtest aus dem Februar 2023.

Buffett äußert sich zum TSMC-Verkauf

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Berkshire Hathaway den Großteil seiner Beteiligung an TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) verkaufte. Zu dieser Milliarden-Kehrtwende sagte Buffett, geopolitische Spannungen seien "eine Überlegung" bei der Veräußerung gewesen. Er bezeichnete TSMC als ein gut geführtes Unternehmen, merkte jedoch an, dass Berkshire sein Kapital besser einsetzen könne.