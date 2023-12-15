Nach HP-Verkauf Bei dieser Rohstoff-Aktie kauft Warren Buffett kräftig zu

Warren Buffett halbierte vor Kurzem seinen Bestand an HP-Aktien. Nun ist bekannt geworden, was er mit einem Teil des Geldes macht: Er kauft bei einer seiner favorisierten Rohstoff-Aktien nach.

Erst vor wenigen Tagen machte Warren Buffett Schlagzeilen, weil er die Hälfte seiner HP-Aktien verkaufte. Nun ist bekannt geworden, was er mit einem Teil des Geldes macht – denn nun hat der Gründer und Vorsitzende von Berkshire Hathaway bei einer Position kräftig zugekauft.

Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC zufolge hat Buffett 10,5 Millionen Aktien des Ölkonzerns Occidental Petroleum im Gegenwert von rund 588 Millionen US-Dollar zugekauft. Die Aktie kam in den vergangenen Wochen aufgrund gesunkener Ölpreise unter Druck und hat seit September knapp 18 Prozent an Wert verloren.

Buffetts Zukauf von Occidental Petroleum darf somit auch als Wette auf den Rohstoffsektor und steigende Ölpreise gewertet werden, wovon das Unternehmen profitieren würde.

Occidental Petroleum war für Buffett bislang ein lohnendes Investment. Der mittlerweile 93-jährige Starinvestor stieg im Frühjahr 2022 ein, nachdem Russland in die Ukraine einmarschierte. Die Energiepreise schossen in die Höhe, das Öl-Unternehmen war einer der Profiteure dieser Entwicklung. Seitdem ist der Kurs um rund 50 Prozent gestiegen