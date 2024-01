Warren Buffett schichtet sein Portfolio derzeit um. Erst vor wenigen Wochen verkauft er die Hälfte seiner Anteile am IT-Pionier Hewlett-Packard, danach erweiterte er seinen Bestand bei Occidental Petroleum. Nun greift Buffett mit seiner Holding Berkshire Hathaway bei einer weiteren Aktie zu: Liberty Sirius XM. Das zeigen aktuelle Daten der US-Börsenaufsicht SEC.

Demnach kaufte die von Warren Buffett geführte Firma zwischen dem 2. und 4. Januar Aktien von Liberty Sirius XM für rund 82 Millionen US-Dollar. Berkshire Hathaway hält damit nun etwa 66,2 Millionen Aktien im Gesamtwert von rund 2 Milliarden US-Dollar. Dass die Käufe so schnell gemeldet wurden, liegt daran, dass Buffett mehr als ein Fünftel aller ausstehenden Aktien des Unternehmens hält.

Liberty Sirius XM: Von Streaming bis Formel 1

Liberty Sirius XM gehört zu Liberty Media, einem Medienkonzern mit mehreren Geschäftssparten. Bekannt ist das Abonnement-basierte Satellitenradio Sirius XM, welches ein breites Publikum in den USA und Kanada mit Musik, Sport und Unterhaltungsprogrammen bedient. Dazu gehört auch der Musikdienst Pandora.

Dazu gehört aber auch das Geschäft mit der Formel 1: Formula One, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Formel 1, kümmert sich um Werbung und kommerzielle Verwertung der populären Rennserie, dazu gehören weitere Minderheitsbeteiligungen. Zudem gibt es mit Liberty Live noch eine auf Veranstaltungen spezialisierte Sparte.

Buffett hält mit Berkshire Hathaway Beteiligungen an allen drei Geschäftsbereichen, hat kürzlich jedoch lediglich seinen Anteil an Liberty Sirius XM erhöht. Deren Kurs stieg in den vergangenen vier Monaten um etwa 35 Prozent.