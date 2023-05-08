Das legendäre Duo Warren Buffett und Charlie Munger stand am Samstag einmal mehr seinen Aktionären Rede und Antwort. Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von der Frankfurter Fondsgesellschaft Shareholder Value Management hat die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway besucht und berichtet im Video über die Highlights.

Heiko Böhmer berichtet aus Omaha Im Video: Das waren die Highlights der HV von Berkshire Hathaway

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Omaha im Ausnahmezustand: Am Wochenende fand die Hauptversammlung des Beteiligungsunternehmens Berkshire Hathaway statt. Regelmäßig mit dabei ist traditionell Anlage-Ikone Warren Buffett, der das ursprünglich als Textilfirma gegründete Unternehmen von 1965 an zu einem Mega-Beteiligungskonzern umbaute.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Vize Charlie Munger steht Buffett auf der mehrstündigen Sitzung den Aktionären Rede und Antwort. Das Besondere an der Veranstaltung ist nicht allein, dass dort zwei Investoren auftreten, die langjährig ein überdurchschnittlich gutes Händchen am Aktienmarkt bewiesen haben. Eine besondere Note verleiht der Veranstaltung auch das Alter der beiden Hauptpersonen: Buffett ist mittlerweile 92, Munger 99 Jahre alt. Neben dem legendären Duo saßen auch die operativen Manager Greg Abel und Ajit Jain auf dem Podium.

Anlagestratege Heiko Böhmer von der Frankfurter Fondsgesellschaft Shareholder Value war vor Ort und berichtet im Video für DAS INVESTMENT von der Veranstaltung.

Rund 40.000 Menschen aus aller Welt seien zu dem mehrtätigen Ereignis, das auch als „Woodstock der Investmentbranche“ gilt, angereist. Den Festivalcharakter unterstreicht dabei nicht nur die Arena, die 18.000 Menschen Platz bietet und die laut Böhmer bis auf den letzten Patz besetzt war. Zusätzlich sorgen diverse Neben-Veranstaltungen sowie eine großzügige Ausstellungshalle für viel Rummel.

Berkshire Hathaway: US-Unternehmen in ihrer Vielfalt

Berkshire Hathaway habe weitaus mehr zu bieten als nur seine allseits bekannten Investments wie etwa Apple, meint Böhmer. Das Unternehmen umfasse vielmehr einen breiten Querschnitt unterschiedlicher Geschäftsmodelle. „Dieses Unternehmen bildet Corporate America ab“, sagt der Anlagestratege.

Während der mehrstündigen Frage-Antwort-Runde hätten sich Buffett und Munger einmal mehr zu ihrem langfristigen Anlageansatz bekannt. Sie hätten „noch nie“ eine emotionale Anlageentscheidung getroffen, behaupteten Buffett und Munger demnach auf dem Podium.

Das Event in Omaha? „Es ist wirklich ein Erlebnis!“, findet Böhmer.