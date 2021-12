Redaktion 23.10.2012 Lesedauer: 1 Minute

Warten auf die Präsidentschaftswahl

Die Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika rückt näher. Am 6. November entscheidet sich, ob Barack Obama oder Mitt Romney in den nächsten vier Jahren im Weißen Haus sitzen wird. Die bevorstehende Entscheidung wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus.