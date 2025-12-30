Die Welt steht vor einem Umbruch, was auch Anleger zu spüren bekommen. Andreas Fritz von Hansen & Heinrich gibt Tipps, wie sich Portfolios dennoch stabil aufstellen lassen.

Die Welt tritt in eine neue Ordnung ein – mit Folgen auch für Anleger, warnt Gastautor Andreas Fritz.

Im Jahr 1932 entwarf Aldous Huxley in seinem Roman „Schöne neue Welt“ das Bild einer Gesellschaft, die sich von vertrauten Prinzipien löst und in eine neue Ordnung eintritt. Wenn wir als Portfoliomanager in das Jahr 2026 blicken, drängt sich dieser Vergleich förmlich auf.

Die tektonischen Verschiebungen an den Kapitalmärkten zeigen: Die Ära der regelbasierten Stabilität, die uns Jahrzehnte Orientierung bot, weicht zunehmend einer Welt, die von Machtstrukturen, technologischer Dominanz und tiefgreifenden Umbrüchen geprägt ist.

Für Anleger ist das keine Dystopie, aber ein Weckruf. Denn wer die Welt weiterhin nur durch die Brille der Vergangenheit oder ausschließlich durch das Prisma der eigenen Volkswirtschaft betrachtet, läuft Gefahr, die eigentlichen Dynamiken zu verkennen.

Die Fragmentierung der Märkte

Das dominierende Thema für 2026 ist nicht mehr die Frage „Bullen- oder Bärenmarkt“, sondern die extreme Fragmentierung. Wir sehen eine Welt der zwei Geschwindigkeiten. Auf der einen Seite steht der technologische Strukturwandel, getrieben durch massive Investitionen in Künstliche Intelligenz.

Dieser Trend schafft enorme Kapitalströme und neue Gewinnerbranchen – allen voran in den USA und China, wo Technologieunternehmen dank hoher Produktivitätszuwächse und einer robusten Konjunktur weiterhin den Ton angeben.

Auf der anderen Seite stehen Sektoren und Regionen, die unter geopolitischem Druck, regulatorischer Last oder strukturellen Schwächen leiden. Die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern geht weiter auseinander. Das bedeutet im Umkehrschluss: Die Zeit, in der man mit breiten Index-Investments automatisch richtig lag, neigt sich dem Ende zu. Differenzierung ist das Gebot der Stunde.

Qualität als Anker im Portfolio

Wie navigiert man in dieser „Neuen Welt“? Unser Leitmotiv für 2026 lautet: Qualität. Gerade in Phasen erhöhter Unsicherheit und politischer Volatilität bieten Unternehmen mit stabilen Margen, hohen Kapitalrenditen und verlässlicher Preissetzungsmacht den besten Schutz.

Das gilt nicht nur für US-Tech. Auch Europa rückt 2026 wieder stärker in den Fokus – allerdings selektiv. Wir sehen attraktive Chancen bei global führenden Qualitätsunternehmen in den Sektoren Finanzen, Industrie, Infrastruktur und Gesundheitswesen. Diese Titel bieten oft nachhaltige Wettbewerbsvorteile und, was für die Portfolio-Konstruktion essenziell ist: Sie weisen eine geringe Korrelation zu den hoch gewichteten US-Technologieaktien auf.

Geringe Diversifikation in Weltindizes

Auch wenn langfristig Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz vielversprechend sind und neue Gewinner hervorbringen werden, deuten sich auch im kommenden Jahr kurzfristige Risiken bezüglich hoher Capex-Ausgaben und systematischer Verstrickungen im gesamten Sektor, an.

In einem „globalen Weltindex“ wie dem bekannten MSCI World sind allein durch die Top-10-Positionen rund 26 Prozent des Index stark exponiert zu einem anhaltend positivem KI-Narrativ. Sollte dieses einmal pausieren, sind Index-Investments relativ binär korreliert und bieten keine echte Diversifikation.

Aus diesem Grund positionieren wir uns im kommenden Jahr neben den USA insbesondere in China, Japan, Europa und in Schwellenländern. All diese Regionen bieten Potenzial und profitieren tendenziell von einer anhaltenden US-Dollar-Schwäche.

Renten und Realwerte: Die Antwort auf die „Debasement“-Angst

Ein weiterer Eckpfeiler für das kommende Jahr ist der Umgang mit der schleichenden Geldentwertung. Die Diskussion um das „Debasement“ – also die Verwässerung der Kaufkraft durch expansive Fiskalpolitik und steigende Staatsverschuldung – hat die Märkte 2025 beschäftigt und bleibt auch 2026 ein zentraler Risikofaktor.

Unsere Antwort darauf ist zweigeteilt:

Im Anleihebereich meiden wir Experimente. Während US-Staatsanleihen zwar hohe Nominalrenditen bieten, erschweren Währungsrisiken die Kalkulation. Attraktiver erscheinen uns europäische Unternehmensanleihen (Investment Grade) im mittleren Laufzeitsegment (5 bis 7 Jahre). Hier stimmen Bilanzqualität und Rendite-Risiko-Verhältnis. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Steilheit der Renditekurve zu nutzen und mit dem sog. Roll-Down-Effekt zusätzliche Erträge zu generieren. Bei den Realwerten führt kein Weg an Gold und Silber vorbei. Sie haben sich eindrucksvoll als stabilisierender Anker bewährt. Angesichts geopolitischer Spannungen und der Sorge um die Unabhängigkeit der Notenbanken bleiben Edelmetalle eine unverzichtbare Versicherung gegen systemische Risiken.

Fazit: Mut zur Selektion

2026 wird kein Jahr für den Autopiloten. Die Mechanismen der „Schönen neuen Welt“ verlangen von Investoren eine aktive Haltung: Sie müssen Chancen dort ergreifen, wo Unternehmen agil und innovationsstark sind, und Risiken dort meiden, wo alte Gewissheiten bröckeln.

Mit analytischer Klarheit, Disziplin und der nötigen Demut vor den Märkten lassen sich auch in diesem transformativen Umfeld stabile Erträge erwirtschaften.