Janus Henderson Portfoliomanager John Kerschner, Nick Childs und Jessica Shill listen vier Gründe, warum auch bei sinkenden Zinsen eine Allokation in CLOs mit AAA-Rating attraktiv sein dürfte.

1. Die Spread-Rendite ist wichtig, insbesondere wenn die Zinsen sinken

CLOs mit AAA-Rating haben in der Vergangenheit einen höheren Kreditspread – oder zusätzliche Erträge über dem risikofreien Zinssatz – gezahlt als Investment Grade-Unternehmensanleihen (IG) mit kurzer Duration und Barmittel. Im Durchschnitt zahlten AAA-CLOs zwischen Oktober 2015 und Oktober 2025 einen zusätzlichen Zinssatz von 140 Bp über den risikofreien Zinssatz, verglichen mit 56 Bp für IG-Unternehmensanleihen mit kurzer Duration und 0 Bp für Barmittel/Geldmarktfonds.

Diese Spread-Unterschiede könnten weniger erheblich erscheinen, wenn sich die Zinsen um ihre Höchststände über mehrere Jahrzehnte bewegen. Wenn die Zinsen jedoch zu sinken beginnen, werden die zusätzlichen Erträge, die von CLOs mit AAA-Rating gezahlt werden, einen größeren Anteil an der Gesamtrendite ausmachen und den Anlegern dann zudem helfen, weiterhin einen Ertragsstrom zu erhalten – selbst wenn die Zinsen hypothetisch auf Null sinken.

Im Gegensatz dazu zahlen Barmittel und Geldmarktfonds nichts, wenn die Zinsen auf null sinken, so dass die Anleger keinen Ertragsstrom aus ihren Positionen mit kurzer Duration erhalten.

Vergleich der Yield to Worst (Oktober 2015 – Oktober 2025)

Höhere Spreads bedeuten langfristig höhere Renditen.

Quelle: Bloomberg, Stand: 3. November 2025. Zur Darstellung von Anlageklassen verwendete Indizes: AAA CLOs = J.P. Morgan CLO AAA Index, IG-Unternehmensanleihen mit kurzer Duration = Bloomberg U.S. Corporate 1-3 Year Index, Barmittel / Geldmarktfonds = Bloomberg U.S. Treasury Bills: 1-3 Months Index. Die Yield to Worst bei CLOs mit AAA-Rating, berechnet unter Verwendung des 3-Monats-LIBOR/SOFR zuzüglich der Discount Margin von J.P. Morgan für CLO mit AAA-Rating. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftigen Renditen.

Der von CLOs mit AAA-Rating gezahlte zusätzliche Kreditspread hat sich in höheren kumulativen Gesamtrenditen im Vergleich zu IG-Unternehmensanleihen mit kurzer Duration und Barmitteln niedergeschlagen.

2. Höhere Renditen müssen nicht auf Kosten einer geringeren Kreditqualität gehen

Auf Indexebene weisen CLOs mit AAA-Rating eine höhere Kreditqualität auf als IG-Unternehmensanleihen mit kurzer Duration. Die Anleger können ihre Rendite steigern und gleichzeitig die Kreditqualität ihrer Portfolios insgesamt verbessern, indem sie eine Allokation in CLOs mit AAA-Rating einbeziehen.

Durchschnittliche Kreditratings auf Indexebene

3. Der Präzedenzfall des Zinssenkungszyklus von 2019

Unserer Ansicht nach ist es für Anleger, die sich in einem Umfeld rückläufiger Zinsen weiterhin Sorgen über die kurze Duration machen, hilfreich, das heutige Umfeld mit der zweiten Jahreshälfte 2019 zu vergleichen – dem jüngsten Zinssenkungsumfeld.

Die Fed senkte in der zweiten Jahreshälfte 2019 drei Mal ihre Zinsen um jeweils 25 Bp., woraufhin ihr Leitzins bis zum Jahresende von 2,5% auf 1,75% nachgab. (Die Fed senkte die Zinsen daraufhin im März 2020 mit dem Ausbruch der Coronapandemie auf null).

