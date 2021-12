Asiatische Anleihen und Aktien Warum Anleger über Asiens Zukunftsperspektiven gut Bescheid wissen sollten

Geoffrey Wong, Head of Asia Pacific Equities bei UBS AM

Der Blick auf asiatische Unternehmen zeigt: Sie sind durch die Bank gesund, werden nicht von Überkapazitäten geplagt und der Anteil der liquiden Mittel am Betriebsvermögen ist auf einem historischen Hoch. Die Verschuldung hingegen bewegt sich nahe einem historischen Tiefstand.

Eine steilere US-Renditekurve könnte hilfreich für Asien sein

In letzter Zeit gab es angesichts steigender Anleiherenditen in den USA Befürchtungen, dass der Aufschwung an den globalen Aktienmärkten in Gefahr geraten könnte. Historisch gesehen besteht jedoch eine eher lockere Korrelation zwischen Aktienindizes und der US-Zinskurve. Unserer Meinung nach ist die steiler werdende Renditekurve ein Signal für ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, was sich generell positiv auf asiatische Aktien auswirken sollte. Wir sind daher nicht übermäßig besorgt über steigende Zinsen am langen Ende der Zinskurve.

Säkulare Wachstumstreiber sind der Schlüssel für langfristigen Anlageerfolg

Die Fundamentaldaten der Unternehmen in Asien werden von einer Reihe säkularer Wachstumstreiber geprägt, darunter:

Veränderte Konsummuster: Weil viele Verbraucher immer wohlhabender werden, verschiebt sich das Konsumverhalten von einfachen Handels- hin zu Premiummarken.

E-Commerce: Die digitale Transformation beschleunigt sich, die E-Commerce-Durchdringung nimmt zu. Einige asiatische Länder wie Indien und Indonesien weisen noch eine geringe Durchdringung auf, aber wir erwarten, dass sie aufholen werden.

Innovation: Asiatische Unternehmen sind innovativ. Sie meldeten im Jahr 2020 mehr Patente an und geben mehr für Forschung und Entwicklung aus als die Unternehmen in den USA und Europa zusammen.