Günstige Bewertungen, gutes Rendite-Risiko-Profil Was jetzt für kurzlaufende Unternehmensanleihen spricht

Die Zinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken und der Abbau ihrer Anleihebestände hinterlassen immer deutlichere Bremsspuren in der Realwirtschaft: vom Absturz des Krypto-Unternehmens FTX über die US-Bankenpleiten bis zum jüngsten Rückgang wichtiger Konjunkturindikatoren. Die steigenden Kapitalkosten lassen die Liquidität austrocknen und erzwingen darüber hinaus eine effiziente Kapitalallokation in langfristig produktive Investitionen statt kurzfristiger, riskanter Anlagen mit hohem Fremdkapitalanteil. Während die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor daran erinnern, dass selbst Cash nicht ohne Risiko ist, stellen sich Anleger die Frage, wo sie noch Chancen auf Kapitalerhalt und eine ordentliche Rendite finden.

Meiner Ansicht nach bieten qualitativ hochwertige Investment-Grade-Unternehmensanleihen (IG) mit kurzer Laufzeit eine ideale Lösung für diese Umfeld. Drei wesentliche Aspekte sprechen für diese Papiere:

Erstens sind die Bewertungen kurzlaufender Anleihen nach dem starken Renditeanstieg im vergangenen Jahr im historischen Vergleich derzeit besonders günstig .

Zweitens verfügen IG-Unternehmensanleihen generell über ein sehr attraktives Risiko-Rendite-Profil . Das gilt umso mehr im aktuellen volatilen Umfeld, das noch eine Zeitlang bestehen bleiben wird.

Drittens bedeuten die flachen Zinsstrukturkurven, dass Anleihen mit längerer Laufzeit so gut wie keine zusätzliche Rendite gegenüber kurzlaufenden Zinstiteln bieten.

Es lohnt sich, diese drei Argumente im Detail zu betrachten:

Renditeanstieg sorgt für günstige Bewertungen

2022 war für Anleiheinvestoren ein äußerst schwieriges Jahr. Nachdem die führenden Zentralbanken den Umfang und die Hartnäckigkeit der Inflation zunächst unterschätzt hatten, sah sich etwa die US-Notenbank Fed zu drastischen Zinserhöhungen um insgesamt 475 Basispunkte bis März dieses Jahres gezwungen. Die US-Notenbanker, die von der Realität eingeholt wurden, erhöhten die Leitzinsen damit fast doppelt so stark wie im Jahr 1994, als sie die Zinsen um 250 Basispunkte erhöhten und einen Crash am Rentenmarkt auslösten. Auch die Zinserhöhungen seit vergangenem Jahr brachten entsprechend schwere Verluste mit sich und dabei dürfte die Fed den Zinsgipfel noch nicht einmal erreicht haben.

Grafik 1: Renditen von US-Dollar-Anleihen (2000–2023)

Quelle: Twentyfour, iBoxx; Daten bis 15. März 2023

Der Zinsanstieg traf zwar nahezu alle Segmente des Rentenmarktes, doch IG-Unternehmensanleihen litten besonders kräftig (Grafik 1). Sie verloren 2022 fast doppelt so viel wie die eigentlich riskanteren Hochzinsanleihen (HY). Eine solch dramatische Underperformance der relativ konservativen Investment-Grade-Titel gab es noch nie. Der Grund für die hohen Kursverluste liegt vor allem in der längeren durchschnittlichen Laufzeit gegenüber den meist kürzerlaufenden Hochzinsanleihen. Die rund doppelt so lange Duration im Investment-Grade-Segment sorgte auf Grund der höheren Zinsempfindlichkeit für besonders hohe Verluste.

Doch auch auf dem aktuellen Renditeniveau erscheinen Anleihen mit langer Laufzeit auf Grund der sehr flachen Zinsstrukturkurven nach wie vor teuer. Während die Notenbanken als wichtiger nicht-kommerzieller Käufer von Anleihen wegfallen, schauen alle anderen Teilnehmer umso stärker auf den Preis respektive die Kurse.

Ein hilfreicher Maßstab, um die aktuelle Bewertung von Anleihen zu taxieren, ist der Quotient von Duration zu Rendite. Während die Rendite im vergangenen Jahr deutlich stieg, gab dieser Quotient kräftig nach und signalisiert, dass Anleihen günstiger geworden sind. Allerdings ist es für Entwarnung bei langlaufenden Anleihen zu früh, gerade in einem Umfeld hoher Kerninflation und ohne Eingreifen der Zentralbanken. Daher dürfte jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sein, um mit Anleihen langer Laufzeit umfassende Durationsrisiken einzugehen. Kapitalschutz lässt sich mit Instrumenten von kürzerer Duration deutlich leichter erreichen.

Kurzlaufende IG-Anleihen punkten mit attraktivem Renditeprofil

Zum zweiten Argument – dem risikobereinigten Renditeprofil von IG-Unternehmensanleihen. Die Analyse langfristiger risikobereinigter Renditen von US-Dollar-Anleihen seit der Jahrtausendwende ergibt interessante Ergebnisse. Betrachtet man die Anleihenindizes für Investment-Grade-Unternehmensanleihen unterschiedlicher Laufzeiten, so bewegen sich diese stabil entlang der Effizienzgrenze – also der jeweils optimalen Kombination von Rendite und Volatilität.

Zugleich weist der Index für IG-Anleihen mit einer kurzen Laufzeit von ein bis drei Jahren die mit Abstand geringste Volatilität auf. Soweit ist das nicht überraschend, reagieren doch kurzlaufende Anleihen naturgemäß geringer auf Zinsänderungen als Anleihen längerer Laufzeit. Seit der Jahrtausendwende hat sich allerdings gezeigt, dass bei normal ansteigenden Zinsstrukturkurven die zusätzliche Volatilität von IG-Titeln mit längerer Duration durch höhere Gesamtrenditen ausgeglichen wurde.

Auf der nächsten Seite: Warum Anleihen mit langer Laufzeit ihre Vorteile gegenüber Kurzläufern im aktuellen Zinsumfeld nicht ausspielen können.



Entsprechende Hochzinsanleihen lieferten im selben Zeitraum etwas geringere Gesamtrenditen als Investment-Grade-Papiere und das bei einer um nahezu einen Prozentpunkt höheren Volatilität. Das heißt, dass Hochzinsanleihen nicht auf der Effizienzkurve liegen, zumindest nicht seit der Jahrtausendwende. Sie sind also weniger effizient als qualitativ bessere Investment-Grade-Anleihen.

US-Staatsanleihen wiederum weisen im Durchschnitt aller Laufzeiten eine ähnliche Volatilität wie entsprechende Investment-Grade-Anleihen auf, doch liefern sie eine deutlich geringere annualisierte Rendite und liegen damit weit unter der Effizienzgrenze. Zwar haben US-Staatsanleihen immer den Vorteil „ultimativer“ Liquidität selbst in Stressphasen – doch der Preis dieser Liquidität ist sehr hoch.

In risikobereinigter Hinsicht haben sich IG-Anleihen seit dem Jahr 2000 also deutlich besser entwickelt als Hochzinsanleihen und US-Staatsanleihen. Investment-Grade-Anleihen stellen eine ideale Ergänzung für jedes Anlageportfolio dar – das gilt im aktuellen Umfeld besonders für IG-Anleihen mit kurzer Laufzeit.

Grafik 2: Effizienzgrenze und langfristige Renditen von US-Dollar-Anleihen (anhand von ICE-/BAML-Indexrenditen)

Quelle: TwentyFour, ICE/BAML; Daten von 31. Dezember 1999 bis 22. Februar 2023

Kurzfristige Investment-Grade-Anleihen punkten bei flachen Zinsstrukturkurven

Während der Zinserhöhungswelle 2022 und der damit einhergehenden Konjunktursorgen wurden die Zinsstrukturkurven deutlich invers – die langfristigen Renditen liegen also unter den kurzfristigen Zinsen. Sogar angesichts der jüngsten Bankenzusammenbrüche in den USA veränderte sich die Form der Zinsstrukturkurven nicht. Dies bedeutet nicht nur, dass die höchsten laufenden Renditen mit kurzlaufenden Anleihen erzielt werden, sondern auch, dass Anleger mit Anleihen längerer Laufzeit keine weitere Rendite erzielen – trotz des größeren Ausfallrisikos auf Grund des längeren Zeitraums.

Darüber hinaus verkehrt die inverse Zinsstruktur den bei Anleihen sonst vorteilhaften Roll-down-Effekt in sein Gegenteil – einen Roll-up-Effekt: Bei Anleihen längerer Durationen wirkt sich die auf Grund der invertierten Zinsstruktur steigende Rendite mit Näherrücken des Fälligkeitszeitpunkts negativ auf den Kurs aus.

Grafik 3: Zinsstrukturkurve US- und Euro-Staatsanleihen (August 2021 bis Februar 2023)



Quelle: Twentyfour, Bloomberg

US-Staatsanleihen bieten derzeit für Laufzeiten zwischen sechs und 18 Monaten die höchste Effektivverzinsung (Grafik 2). Bei drei-, vier- und fünfjährigen Anleihen liegt die Rendite deutlich niedriger. Da die Zinsstrukturkurve so flach verläuft und Anleihen mit einer Duration über fünf Jahre keine zusätzliche Rendite erzielen, mangelt es schlichtweg an Argumenten für den Kauf zehn- oder 30-jähriger Anleihen mit dem entsprechenden Kursrisiko.

Ein besonderer Aspekt der derzeitig flachen Zinsstrukturkurven ist, dass Investment-Grade-Anleiheindizes unterschiedlicher Laufzeiten dieselben Renditen aufweisen. So liegen die Renditen für Investment-Grade-Unternehmensanleihen auf Dollarbasis mit den Laufzeitbereichen ein bis drei Jahre, ein bis fünf Jahre bei 5,5 Prozent, dieselbe Rendite hat der Gesamtmarkt über alle Laufzeiten hinweg.

Die Renditen sind also gleich, die Laufzeiten aber natürlich nicht, und das macht sich in der sogenannten „Breakeven-Rendite“ bemerkbar. Bei der Breakeven-Rendite handelt es sich schlicht um den maximalen Renditeanstieg, bei dem ein Anleger genau eine Rendite von null Prozent über eine Haltezeit von 12 Monaten erzielen würde. Mit anderen Worten: Wie stark darf die Rendite steigen, ohne dass der Gesamtertrag auf Grund der Kursverluste negativ wird? Zur Berechnung wird die Rendite einfach durch die Laufzeit dividiert. In den obigen Beispielen ist der Zähler – die Rendite – in allen Fällen gleich, nämlich 5,5 Prozent. Der kleinere Nenner – die Laufzeit – von Indizes mit kürzeren Durationen bedeutet jedoch, dass der Breakeven-Schutz bei ein- bis dreijähriger Laufzeit wesentlich größer ist im Vergleich zu längeren Laufzeiten.

Im aktuellen Marktumfeld liegt der Breakeven-Schutz von Investment-Grade-Anleihen mit ein- bis dreijähriger Laufzeit somit bei 307 Basispunkten, das Renditeniveau müsste für diese Anleihen also auf über 8,5 Prozent steigen, damit der Gesamtertrag über einen Zeitraum von zwölf Monaten negativ wird. Über alle Laufzeiten hinweg bleibt lediglich ein Spielraum von 81 Basispunkten. Steigt das Renditeniveau auf 6,31 Prozent, drohen unterm Strich Verluste. Das Risiko ist also hier deutlich höher als bei kurzlaufenden Papieren. Anders ausgedrückt: Anleihen mit kürzeren Laufzeiten bieten also deutlich besseren Schutz vor weiterer Volatilität und Zinssteigerungen – und weitere Zinssteigerungen sind durchaus möglich.

Gute Argumente für kurzlaufende IG-Unternehmensanleihen

Die angeführten Punkte zeigen, dass Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit positiven risikobereinigten Renditen und geringen Ausfallrisiken eine attraktive Portfoliokomponente darstellen, das gilt umso mehr im aktuellen Umfeld mit erwarteter hoher Volatilität. Bei Investment-Grade-Unternehmensanleihen dürfte in diesem Jahr die Konzentration auf kürzere Laufzeiten am vorderen Ende der Zinskurve eine hervorragende Wahl sein. Kurzfristige Investment-Grade-Anleihen bieten zurzeit eine besonders attraktive Rendite, und das bei relativ hoher Sicherheit und geringer Volatilität. 2023 könnte das Jahr der kurzlaufenden IG-Unternehmensanleihen werden.

Über den Autor:

Chris Bowie ist Partner und Portfoliomanager bei Twentyfour Asset Management, einer Investment-Boutique von Vontobel.