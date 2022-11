Beimischung im Portfolio Warum Anleger Schwellenländer im Blick haben sollten

In Zeiten von Krieg, Rezessionssorgen, hoher Inflation und starken Schwankungen über alle Assetklassen hinweg geht es für viele Anleger um kurzfristige Wertsicherung. Das ist verständlich, aber genauso sollten auch die langfristigen Perspektiven nicht aus dem Blick geraten. Anleger benötigen auch in Krisenzeiten Investmentmöglichkeiten, die in Zukunft als gute Beimischung taugen. Dazu zählen beispielsweise die Emerging Markets. Zwar sind auch diese durch die globalen Krisen und die steigenden Rohstoffpreise getroffen. Aber deren Wachstumspotenziale sind langfristig stabil, und auch auf kurze Sicht übertreffen viele Schwellenländer die Konjunkturerwartungen der westlichen Industrienationen.

So gehen Prognosen der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) im „Asian Development Outlook“ davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Asiens Schwellenländern in diesem Jahr um 5,2 Prozent zulegen wird. „Laut unseren Prognosen bleibt Asien bei der wirtschaftlichen Erholung auf Kurs“, sagte ADB-Chefvolkswirt Albert Park laut eines Berichts im „Handelsblatt“. Indien beispielsweise, Asiens drittgrößte Volkswirtschaft nach China und Japan, soll in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 7,5 Prozent aufweisen und für 2023 sogar acht Prozent.

Auch andere asiatische Länder weisen laut der Asiatischen Entwicklungsbank interessante Wachstumsquoten auf. Für Bangladesch rechnet die ADB mit einer Wachstumsrate von 6,9 und 7,1 Prozent, weiterhin schneiden in Südostasien Malaysia und die Philippinen mit einer prognostizierten Wachstumsrate von sechs Prozent und Vietnam mit 6,5 Prozent ebenfalls weit überdurchschnittlich ab.

Das bedeutet: In den Schwellenländern sind weiterhin sehr werthaltige und vor allem günstig bewertete Aktien zu finden. Vor allem für Value-orientierte Anleger ist das interessant. Sie können damit von aufstrebenden Aktienmärkten in aller Welt und einer langfristigen Outperformance gegenüber dem MSCI-Emerging-Markets-Index profitieren. Die wichtigsten entscheidungsrelevanten Kennzahlen für Value-orientierte Anleger in den Emerging Marktes sind Substanz- und Ertragsbewertungskennzahlen wie Kurs/Buchwert-Verhältnis, Kurs/Cashflow-Verhältnis, Kurs/Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite und Eigenkapitalrendite.