Unterschätztes Risiko Warum Berufsunfähigkeit jeden treffen kann

Berufsunfähig? Ich doch nicht! Das sagen knapp zwei von drei Menschen in Deutschland, weil sie nicht in einem körperlich anstrengenden Job tätig sind. Statistisch gesehen unterschätzen damit aber viele ihr Risiko, selbst einmal nur noch halb so lange wie bisher in ihrem Beruf arbeiten zu können.