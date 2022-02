Rückschlüsse aus der Vergangenheit Warum das Börsenjahr 2016 Anleger für 2022 hoffen lässt

Frank Rybinski, Aegon Asset Management

Ein Crash kommt nicht über Nacht. Ihm gehen in der Regel gleich mehrere politische wie wirtschaftliche Ereignisse voraus. Stürzen die Kurse ab, reagieren Anleger meist panisch. Sie verkaufen ihre Aktienpakete und lösen so einen Schneeballeffekt aus. Das ist in bestimmten Marktsegmenten auch aktuell wieder der Fall. Doch für Hysterie besteht aus meiner Sicht kein Grund. Denn das derzeitige Szenario ähnelt eher dem Börsencrash von 2016 als dem von 2018. Der Crash von 2016 hatte weit weniger schlimme Auswirkungen, das Jahr endete dann sogar äußerst positiv. Um das zu erläutern, möchte ich hier kurz an die beiden Zeiträume 2016 und 2018 erinnern, um daraus die entsprechenden Schlüsse abzuleiten:

Der 5. Dezember 2016 war Vorbote des Abwärtstrends

Der Drawdown der Börsen Anfang 2016 folgte auf die erste Zinserhöhung nach der globalen Finanzkrise durch die US-Notenbank am 5. Dezember 2015. Der marktbreite Börsenindex S&P 500 setzte innerhalb von zwei Monaten um 13 Prozent zurück. Im weiteren Verlauf des Jahres kam es jedoch zu einer umfassenden Erholung des Aktienmarktes. Die Verluste von Januar und Februar wurden durch die positive Entwicklung der kommenden Monate sogar überkompensiert. Das Börsenjahr 2016 endete für den S&P 500 mit einem Plus von 9,5 Prozent und einer Gesamtrendite von 11,9 Prozent. Im Jahr darauf erzielte der Markt sogar eine Gesamtrendite von 21,8 Prozent.

Ebenfalls bemerkenswert: Im gleichen Zeitraum begeisterten die Börsen der Schwellenländer mit einer überdurchschnittlichen Performance. Laut MSCI Emerging Markets Index erzielten sie von Anfang 2016 bis Anfang 2018 eine Gesamtrendite von mehr als 80 Prozent. Unserer Meinung nach handelt es sich bei den Schwellenländern aktuell um eine besonders interessante Anlageklasse – trotz der enttäuschenden Performance im Jahr 2021.

2018 gingen die Unternehmensgewinne stark zurück

Das Jahr 2018 stand im Zeichen restriktiver Geldpolitik. Die Fed trat erst nach einem Zyklus von neun Zinserhöhungen (mit einem Höchststand von 2,5 Prozent) auf die Bremse – mit drastischen Folgen für die Wirtschaft: Das BIP wuchs in der zweiten Jahreshälfte 2018 nur noch um 1,4 Prozent, zugleich gingen die Unternehmensgewinne stark zurück und schrumpften auch im ersten Quartal 2019. Die Aktienmärkte verzeichneten für das Jahr einen Rückgang von 6,2 Prozent, während der S&P 500 um 4,3 Prozent nachgab.

Wie bereits dargelegt, ähnelt die gegenwärtige Entwicklung an den Aktienmärkten aus makroökonomischer Perspektive eher der Gesamtkonstellation von 2016 als der aus dem Börsenjahr 2018. Die Gründe liegen auf der Hand: