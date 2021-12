Akademiker erklären Warum der Börsengang von Deliveroo schiefging

Der britische Essenlieferdienst Deliveroo wollte den Börsenschwung und insbesondere die Liebe von Anlegern zu modernen Geschäftsmodellen nutzen. Er wollte den größten Börsengang in London seit Jahren hinlegen. Die Preisspanne für die neuen Aktien legten die Deliveroo-Verantwortlichen bei optimistischen 3,90 bis 4,60 Britischen Pfund je Anteil fest. Beim tatsächlichen Emissionspreis mussten sie schon nachgeben, der lag am unteren Ende, bei 3,90 Pfund.

Doch schon am ersten Handelstag, dem 31. März, ging es zeitweise um 30 Prozent abwärts. Der bisherige Tiefststand folgt am 12. April bei 2,42 Pfund – 38 Prozent unter dem Ausgabekurs. Kritikpunkte sind insbesondere die Frage, wann Deliveroo denn Gewinne schreibt, und wie es seine Mitarbeiter behandelt und bezahlt. In Zeiten von ESG keine ganz unwichtige Frage. So deckten Journalisten auf, dass manche Fahrer nur 2 Pfund in der Stunde bekommen. Deliveroo streitet das ab, bitterer Beigeschmack und einiger Argwohn bleiben.

Jetzt äußerten sich auch Akademiker der Business School, ehemals Cass, und erklären, warum der Absturz für sie kein großes Wunder ist. Die Kommentare wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.

Professor Charles Baden-Fuller, Experte für digitale Geschäftsmodelle

Ein Geschäftsmodell, das wahrscheinlich keine wunderbaren Gewinnströme abwirft