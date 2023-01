Artikel hören Immobilien Warum der Häusermarkt in Schweden crasht Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Es spitzt sich zu in Bullerbü: Die Immobilienpreise in Schweden rauschen in den Keller, der Markt ist angespannt wie seit den 1990ern nicht mehr. Wie es zum Immobilen-Crash kam.